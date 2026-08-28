Empresas Doble Confianza y líderes en Honduras

Reconocemos a las marcas Doble Confianza, que corresponden a aquellas organizaciones que lograron dos menciones de confianza. Estas menciones pueden corresponder a la confianza generada por sus líderes, sus marcas o la propia empresa. También destacamos a empresas que, de acuerdo con los resultados del estudio “El Valor de la Confianza”, sobresalieron por la confianza que generan entre sus diferentes públicos.
Líderes empresariales de Honduras recibieron reconocimientos como Doble Confianza y Empresas líderes de Alta Confianza. Fotos Yoseph Amaya y Moisés Valenzuela.
Claro, Doble Confianza Honduras. Recibe reconocimiento Nidia Rodríguez, Asuntos corporativos de Claro Honduras.
Nestlé, Doble Confianza Honduras. Recibe reconocimiento Huáscar Beltré, Director General Nestlé Honduras.
Banpaís, Doble Confianza Honduras. Recibe reconocimiento Ramón Fuentes, Gerente Regional de Negocios.
Leyde, Doble Confianza Honduras. Recibe reconocimiento Betzaida Ruiz de Collier, Jefa de Mercadeo y Publicidad.
Lady Lee, Doble Confianza Honduras. Recibe reconocimiento Fabián Flores, Jefe de Asuntos Corporativos.
UNO, Doble Confianza Honduras. Recibe reconocimiento Oscar Orlando Carias, Gerente de País.
Universidad Zamorano, Doble Confianza Honduras. Recibe reconocimiento Herbert Gaekel, Vicepresidente de Operaciones y Finanzas.
Grupo Intur, Doble Confianza Honduras. Reciben reconocimiento Rene Suazo, Gerente Operaciones Burger King - Zona Norte y Cindy Nolasco, Gerente Operaciones Dunkin - Zona Norte.
En esta categoría destacamos a empresas que, de acuerdo con los resultados del estudio “El Valor de la Confianza”, sobresalen por la confianza que generan entre sus diferentes públicos.
Grupo Flores, empresa de alta confianza Honduras.
Banco Davivienda, empresa de alta confianza Honduras. Recibe el reconocimiento Sara Hernández, Mercadeo.
Crowley, empresa de alta confianza Honduras. Recibe reconocimiento Claudia Kattán-Jordán, Vicepresidenta de Crowley Logistics Centroamérica, México y Panamá.
Operadora Portuaria Centroamericana, empresa de alta confianza Honduras. Recibe reconocimiento Javier Ramírez, CEO
Cable Color, empresa de alta confianza Honduras. Recibe reconocimiento Esther Calix, Gerente Negocios Corporativos, y Adan Alberto Guerrero Quintanilla, Gerente de Operaciones Zona Norte.