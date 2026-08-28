Empresas Doble Confianza y líderes en Honduras

Reconocemos a las marcas Doble Confianza, que corresponden a aquellas organizaciones que lograron dos menciones de confianza. Estas menciones pueden corresponder a la confianza generada por sus líderes, sus marcas o la propia empresa. También destacamos a empresas que, de acuerdo con los resultados del estudio “El Valor de la Confianza”, sobresalieron por la confianza que generan entre sus diferentes públicos.

28/08/2026
  • Líderes empresariales de Honduras recibieron reconocimientos como Doble Confianza y Empresas líderes de Alta Confianza. Fotos Yoseph Amaya y Moisés Valenzuela.
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    Líderes empresariales de Honduras recibieron reconocimientos como Doble Confianza y Empresas líderes de Alta Confianza. Fotos Yoseph Amaya y Moisés Valenzuela.
  • Claro, Doble Confianza Honduras. Recibe reconocimiento Nidia Rodríguez, Asuntos corporativos de Claro Honduras.
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    Claro, Doble Confianza Honduras. Recibe reconocimiento Nidia Rodríguez, Asuntos corporativos de Claro Honduras.

  • Nestlé, Doble Confianza Honduras. Recibe reconocimiento Huáscar Beltré, Director General Nestlé Honduras.
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    Nestlé, Doble Confianza Honduras. Recibe reconocimiento Huáscar Beltré, Director General Nestlé Honduras.
  • Empresas Doble Confianza y líderes en Honduras
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  • Banpaís, Doble Confianza Honduras. Recibe reconocimiento Ramón Fuentes, Gerente Regional de Negocios.
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    Banpaís, Doble Confianza Honduras. Recibe reconocimiento Ramón Fuentes, Gerente Regional de Negocios.

  • Leyde, Doble Confianza Honduras. Recibe reconocimiento Betzaida Ruiz de Collier, Jefa de Mercadeo y Publicidad.
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    Leyde, Doble Confianza Honduras. Recibe reconocimiento Betzaida Ruiz de Collier, Jefa de Mercadeo y Publicidad.

  • Lady Lee, Doble Confianza Honduras. Recibe reconocimiento Fabián Flores, Jefe de Asuntos Corporativos.
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    Lady Lee, Doble Confianza Honduras. Recibe reconocimiento Fabián Flores, Jefe de Asuntos Corporativos.

  • UNO, Doble Confianza Honduras. Recibe reconocimiento Oscar Orlando Carias, Gerente de País.
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    UNO, Doble Confianza Honduras. Recibe reconocimiento Oscar Orlando Carias, Gerente de País.

  • Universidad Zamorano, Doble Confianza Honduras. Recibe reconocimiento Herbert Gaekel, Vicepresidente de Operaciones y Finanzas.
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    Universidad Zamorano, Doble Confianza Honduras. Recibe reconocimiento Herbert Gaekel, Vicepresidente de Operaciones y Finanzas.
  • Grupo Intur, Doble Confianza Honduras. Reciben reconocimiento Rene Suazo, Gerente Operaciones Burger King - Zona Norte y Cindy Nolasco, Gerente Operaciones Dunkin - Zona Norte.
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    Grupo Intur, Doble Confianza Honduras. Reciben reconocimiento Rene Suazo, Gerente Operaciones Burger King - Zona Norte y Cindy Nolasco, Gerente Operaciones Dunkin - Zona Norte.
  • En esta categoría destacamos a empresas que, de acuerdo con los resultados del estudio “El Valor de la Confianza”, sobresalen por la confianza que generan entre sus diferentes públicos.
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    En esta categoría destacamos a empresas que, de acuerdo con los resultados del estudio “El Valor de la Confianza”, sobresalen por la confianza que generan entre sus diferentes públicos.

  • Grupo Flores, empresa de alta confianza Honduras.
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    Grupo Flores, empresa de alta confianza Honduras.
  • Banco Davivienda, empresa de alta confianza Honduras. Recibe el reconocimiento Sara Hernández, Mercadeo.
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    Banco Davivienda, empresa de alta confianza Honduras. Recibe el reconocimiento Sara Hernández, Mercadeo.

  • Crowley, empresa de alta confianza Honduras. Recibe reconocimiento Claudia Kattán-Jordán, Vicepresidenta de Crowley Logistics Centroamérica, México y Panamá.
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    Crowley, empresa de alta confianza Honduras. Recibe reconocimiento Claudia Kattán-Jordán, Vicepresidenta de Crowley Logistics Centroamérica, México y Panamá.

  • Empresas Doble Confianza y líderes en Honduras
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  • Operadora Portuaria Centroamericana, empresa de alta confianza Honduras. Recibe reconocimiento Javier Ramírez, CEO
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    Operadora Portuaria Centroamericana, empresa de alta confianza Honduras. Recibe reconocimiento Javier Ramírez, CEO

  • Cable Color, empresa de alta confianza Honduras. Recibe reconocimiento Esther Calix, Gerente Negocios Corporativos, y Adan Alberto Guerrero Quintanilla, Gerente de Operaciones Zona Norte.
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    Cable Color, empresa de alta confianza Honduras. Recibe reconocimiento Esther Calix, Gerente Negocios Corporativos, y Adan Alberto Guerrero Quintanilla, Gerente de Operaciones Zona Norte.

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