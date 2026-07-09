Atlas, el robot que celebra los goles como Kane y Haaland

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El robot humanoide ‘Atlas’, que celebra los goles inspirado en futbolistas como Harry Kane, Erling Haaland, Matheus Cunha o Son Heung-min, es el nuevo fichaje del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.

Por: EFE La "histórica" presentación de Atlas tuvo lugar durante el descanso del partido de octavos de final entre Brasil-Noruega, cuando el robot salió del túnel de vestuarios e hizo una secuencia de celebraciones de gol inspiradas en famosos futbolistas, antes de entregar el balón ceremonial al árbitro para el inicio de la segunda parte. La intervención de Atlas, desarrollado por la compañía Bolton Dynamics, supuso "la primera integración de un robot de estas características en el entorno de un partido en directo de la Copa del Mundo de la FIFA", indicó Hyundai Motor, que participó el en el proyecto.