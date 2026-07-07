Ranking de precios de gasolina en CA: Guatemala tiene los costos más bajos

Por Leonel Ibarra - revistaeyn.com
Guatemala continúa posicionándose entre los mercados con los combustibles más económicos de Centroamérica, de acuerdo con el monitoreo semanal publicado por el Ministerio de Energía y Minas (MEM), que compara los precios vigentes al 30 de junio de 2026 en la región.
En el caso de la gasolina superior, Guatemala registra un precio equivalente a US$4.21 por galón, menor al de todos los países vecinos: El Salvador alcanza US$4.66, Honduras US$4.96, Nicaragua US$5.23 y Costa Rica encabeza la lista con US$6.55. Panamá reporta US$4.34 y República Dominicana US$5.79.
La tendencia es similar en la gasolina regular. Guatemala vende el galón a US$4.08, el precio más bajo de Centroamérica. Le siguen El Salvador con US$4.38, Honduras con US$4.58, Nicaragua con US$4.82 y Costa Rica con US$6.11. Mientras que Panamá registra US$4.20 y República Dominicana US$5.24.
En cuanto al diésel, Guatemala reporta US$3.58 por galón, ubicándose también como el mercado más económico de la región. El Salvador comercializa el combustible a US$4.41, Honduras a US$4.63, Nicaragua a US$4.46, Costa Rica a US$5.87, Panamá US$4.18 y República Dominicana US$4.71.
La comparación del gas licuado de petróleo (GLP) también refleja diferencias importantes. El galón en Guatemala cuesta el equivalente a US$2.53, únicamente por encima de Honduras (US$1.69) y Nicaragua (US$2.48). El Salvador registra US$3.99, Costa Rica US$3.22, Panamá US$3.46 y República Dominicana US$2.30.
Los datos evidencian que Guatemala mantiene una ventaja competitiva en materia de precios de combustibles frente a la mayoría de economías centroamericanas. Costa Rica continúa siendo el país con los valores más elevados en las tres principales categorías de combustibles líquidos.
Estas diferencias responden a factores como las cargas tributarias, subsidios, costos logísticos y las políticas energéticas aplicadas por cada país, elementos que inciden directamente en el precio final que pagan consumidores y sectores productivos.