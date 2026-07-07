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Ranking de precios de gasolina en CA: Guatemala tiene los costos más bajos

Costa Rica continúa siendo el país de Centroamérica con los valores más elevados en las tres principales categorías de combustibles líquidos, de acuerdo con el monitoreo del Ministerio de Energía y Minas.

Por Leonel Ibarra - revistaeyn.com Guatemala continúa posicionándose entre los mercados con los combustibles más económicos de Centroamérica, de acuerdo con el monitoreo semanal publicado por el Ministerio de Energía y Minas (MEM), que compara los precios vigentes al 30 de junio de 2026 en la región. En el caso de la gasolina superior, Guatemala registra un precio equivalente a US$4.21 por galón, menor al de todos los países vecinos: El Salvador alcanza US$4.66, Honduras US$4.96, Nicaragua US$5.23 y Costa Rica encabeza la lista con US$6.55. Panamá reporta US$4.34 y República Dominicana US$5.79.

La tendencia es similar en la gasolina regular. Guatemala vende el galón a US$4.08, el precio más bajo de Centroamérica. Le siguen El Salvador con US$4.38, Honduras con US$4.58, Nicaragua con US$4.82 y Costa Rica con US$6.11. Mientras que Panamá registra US$4.20 y República Dominicana US$5.24.

En cuanto al diésel, Guatemala reporta US$3.58 por galón, ubicándose también como el mercado más económico de la región. El Salvador comercializa el combustible a US$4.41, Honduras a US$4.63, Nicaragua a US$4.46, Costa Rica a US$5.87, Panamá US$4.18 y República Dominicana US$4.71. La comparación del gas licuado de petróleo (GLP) también refleja diferencias importantes. El galón en Guatemala cuesta el equivalente a US$2.53, únicamente por encima de Honduras (US$1.69) y Nicaragua (US$2.48). El Salvador registra US$3.99, Costa Rica US$3.22, Panamá US$3.46 y República Dominicana US$2.30.