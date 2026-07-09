AGEXPORT: Restablecer el arancel cero fortalece la política America First

Por revistaeyn.com
La Asociación Guatemalteca de Exportadores (AGEXPORT) solicitó a la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés) restablecer el arancel del 0 % para los productos agrícolas, manufacturas, acuicultura y pesca de Guatemala que actualmente enfrentan un gravamen del 10 %, al considerar que esta medida fortalecería la política America First al hacer más competitivas las cadenas regionales de suministro.
La petición fue presentada mediante comentarios escritos respaldados con información técnica y reforzada durante una audiencia pública celebrada en Washington, D.C., como parte del proceso de consulta abierto por el USTR. En la exposición participaron representantes de los sectores de vegetales, frutas, acuicultura, pesca y manufacturas.
De acuerdo con AGEXPORT, las exportaciones guatemaltecas no compiten directamente con la producción estadounidense, sino que la complementan, especialmente en temporadas en las que la oferta local es limitada.
En ese sentido, la organización sostuvo que mantener el arancel del 10 % no fortalece a los productores estadounidenses, sino que incrementa los costos para importadores, distribuidores, supermercados, procesadores, restaurantes y consumidores.
La entidad argumentó que el restablecimiento del arancel cero favorecería tanto a Guatemala como a Estados Unidos, al garantizar un abastecimiento constante de alimentos frescos y otros productos, reducir el riesgo de escasez y contribuir a estabilizar los precios para los consumidores estadounidenses.
Asimismo, AGEXPORT destacó que los sectores agrícola, manufacturero, acuícola y pesquero de Guatemala mantienen una estrecha integración con empresas estadounidenses dedicadas al transporte, logística, almacenamiento, procesamiento y distribución, lo que genera empleo y valor agregado en ambos países.
Otro de los argumentos presentados ante el USTR fue que Guatemala representa un proveedor confiable gracias a su cercanía geográfica, el marco comercial del CAFTA-DR, la trazabilidad de sus productos y el cumplimiento de estándares internacionales en materia sanitaria, ambiental y laboral, factores que fortalecen la resiliencia de las cadenas de suministro frente a proveedores más lejanos.
Durante la audiencia pública, la directora de Incidencia del Entorno Exportador de AGEXPORT, Claudia de Del Aguila, afirmó que la eliminación del arancel no debe verse como un beneficio exclusivo para Guatemala, sino como una decisión que favorece la competitividad estadounidense.
“Cuando Guatemala exporta, Estados Unidos también gana. Nuestras exportaciones fortalecen el empleo estadounidense, mejoran la seguridad alimentaria, hacen más competitivas a las empresas norteamericanas y consolidan cadenas de suministro cercanas, confiables y alineadas con los objetivos de America First”, expresó la directiva.
AGEXPORT también reconoció las gestiones realizadas por el Gobierno de Guatemala, a través del Ministerio de Economía, para cumplir los compromisos del acuerdo comercial bilateral y respaldar el proceso que se desarrolla ante el USTR en el marco de la Sección 301, con el objetivo de recuperar el tratamiento arancelario de 0 % para los productos actualmente gravados.