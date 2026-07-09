AGEXPORT: Restablecer el arancel cero fortalece la política America First

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De acuerdo con AGEXPORT, las exportaciones guatemaltecas no compiten directamente con la producción estadounidense, sino que la complementan, especialmente en temporadas en las que la oferta local es limitada.

Por revistaeyn.com La Asociación Guatemalteca de Exportadores (AGEXPORT) solicitó a la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés) restablecer el arancel del 0 % para los productos agrícolas, manufacturas, acuicultura y pesca de Guatemala que actualmente enfrentan un gravamen del 10 %, al considerar que esta medida fortalecería la política America First al hacer más competitivas las cadenas regionales de suministro. La petición fue presentada mediante comentarios escritos respaldados con información técnica y reforzada durante una audiencia pública celebrada en Washington, D.C., como parte del proceso de consulta abierto por el USTR. En la exposición participaron representantes de los sectores de vegetales, frutas, acuicultura, pesca y manufacturas.

De acuerdo con AGEXPORT, las exportaciones guatemaltecas no compiten directamente con la producción estadounidense, sino que la complementan, especialmente en temporadas en las que la oferta local es limitada. En ese sentido, la organización sostuvo que mantener el arancel del 10 % no fortalece a los productores estadounidenses, sino que incrementa los costos para importadores, distribuidores, supermercados, procesadores, restaurantes y consumidores. La entidad argumentó que el restablecimiento del arancel cero favorecería tanto a Guatemala como a Estados Unidos, al garantizar un abastecimiento constante de alimentos frescos y otros productos, reducir el riesgo de escasez y contribuir a estabilizar los precios para los consumidores estadounidenses. Asimismo, AGEXPORT destacó que los sectores agrícola, manufacturero, acuícola y pesquero de Guatemala mantienen una estrecha integración con empresas estadounidenses dedicadas al transporte, logística, almacenamiento, procesamiento y distribución, lo que genera empleo y valor agregado en ambos países.