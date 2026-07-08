Acciona comprará 80% de la empresa de infraestructuras Vertical Earth

Por: EFE

El grupo de energía e infraestructuras Acciona ha alcanzado un acuerdo para comprar el 80% de Vertical Earth, contratista de infraestructuras con sede en Georgia (EEUU), una operación que se cerrará, previsiblemente, antes de fin de año, una vez recibidas las preceptivas autorizaciones regulatorias.

Según ha informado la empresa este miércoles, el fundador y consejero delegado de Vertical Earth, Brett Johnson, mantendrá una participación del 20% en la compañía y continuará al frente de la misma una vez ejecutada la venta, cuyo importe no se ha desvelado.

"Con una amplia experiencia en transportes, construcción civil y estructuras", Vertical Earth, fundada en 1997, facturó US$217 millones en 2025 y tiene una plantilla de más de 600 profesionales en los estados de Georgia y Florida.

El mercado estadounidense es "estratégico" para la división de Infraestructuras de Acciona, que gracias a esta compra tendrá una mayor capacidad para ejecutar sus proyectos, y tendrá acceso a los proveedores y el talento necesarios.

EE.UU. representa el 20 % de la industria global de infraestructuras, con un potencial de contratación de 265.460 millones de euros o 303.000 millones de dólares este año y un fuerte enfoque en los modelos de colaboración público-privada (PPP).

En los últimos dos años, Acciona ha multiplicado por diez su cartera agregada de proyectos en EE.UU., hasta alcanzar un volumen cercano a los 70.000 millones de euros, entre ellos la autopista SR-400 en Georgia, el puente de Calcasieu en Luisiana (como parte de un consorcio) y el proyecto de desvío de inundaciones de Fargo-Moorhead, otra PPP en Dakota del Norte.

En el sector del agua, la compañía ha completado recientemente la renovación de la planta desaladora de Tampa Bay y diseñará, construirá y operará la planta desaladora de Doheny (California). Además, cuenta con tres grandes proyectos de tratamiento de agua en Puerto Rico, que beneficiarán a 325.000 personas.

Asimismo, Acciona Energía opera una capacidad instalada total de 3GW en EEUU, que incluye 1,4GW de energía eólica, 1,3GW de energía solar, una planta termosolar de 64MW y uno de los mayores sistemas de almacenamiento de energía en baterías a gran escala de Texas.