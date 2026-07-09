NielsenIQ: El e-commerce de consumo masivo crece un 32,2% en Centroamérica

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El nuevo informe mundial de NIQ "The Commerce Revolution: Where East Meets West" revela cómo los agentes de Inteligencia Artificial comienzan a actuar como compradores y a definir las decisiones de consumo. El canal de comercio electrónico en la región ya representa el 1,6% del mercado de FMCG, registrando un acelerado crecimiento en valor del +32,2%.

Por: Revistaeyn.com (En exclusiva: Información de NielsenIQ - NIQ) NielsenIQ ha anunciado el lanzamiento de su nuevo informe global, The Commerce Revolution: Where East Meets West, el cual analiza cómo la innovación comercial liderada por Oriente y la monetización de los retail media occidentales están colisionando para transformar el comercio de consumo global. Esta ola de disrupción tecnológica global coincide con un momento de maduración clave para el ecosistema digital de Centroamérica, donde los canales de abastecimiento del hogar avanzan a un ritmo acelerado. El informe revela que el comercio en vivo (live commerce), el comercio social y el comercio rápido (quick commerce) —escalados desde hace tiempo en Asia— impulsan ahora la mayor parte del crecimiento digital incremental en todo el mundo, mientras que los mercados occidentales aceleran su adopción a medida que estos formatos se localizan. Al mismo tiempo, las redes de medios minoristas (RMNs) se han convertido en uno de los canales publicitarios de más rápido crecimiento a nivel mundial; se proyecta que el gasto publicitario en retail media en EE. UU. alcance los US$107.600 millones en 2026. Más allá de esto, el informe encuentra que las funciones operativas de los vendedores, antes aisladas, están comenzando a desdibujar sus fronteras. Las plataformas de pago y los modelos de cumplimiento rápido de Oriente convergen con los modelos de monetización nacidos en Occidente, preparando el escenario para un modelo de comercio global único que unifica canales digitales, mercados de consumo y funciones operativas.

Hallazgos clave del informe

* Los canales emergentes escalan rápido: El comercio en vivo, social y rápido impulsan la mayor parte del crecimiento digital incremental global. En EE. UU., el comercio social (+62,9%) y el rápido (+62,2%) superan el crecimiento del e-commerce tradicional. * El comercio basado en el descubrimiento se vuelve masivo: En la región APAC (Asia Pacífico), casi el 60% de los consumidores compran a través de comercio social y rápido. En los mercados occidentales, el descubrimiento se acelera: casi un tercio de los consumidores compra tras descubrir productos en plataformas sociales. * El "Quick Commerce" redefine las expectativas de entrega: En India, el comercio rápido representa cerca del 80% de las ventas de productos de consumo masivo (FMCG), mientras que la red de aproximadamente 10.000 dark stores en China permite entregas en 30 minutos o menos a escala nacional. * El "Retail Media" escala globalmente: El gasto global en medios minoristas alcanzó los US$184.000 millones en 2025, con más de 270 redes en todo el mundo. * Las "Super-apps" señalan el futuro: APAC representa casi el 55% del e-commerce global, impulsado por plataformas integradas que unifican contenido, comercio, pagos, logística e IA; modelos que influyen cada vez más en los mercados occidentales.

* El comercio agéntico colapsa el embudo tradicional: Los agentes de IA están comenzando a descubrir, evaluar y comprar productos de forma autónoma en nombre de los consumidores, acelerando el cambio hacia la toma de decisiones impulsada por IA y cambiando fundamentalmente la forma en que las marcas compiten por visibilidad y relevancia.



Convergencia de formatos

"La convergencia de los formatos orientales con los modelos de monetización occidentales no es un escenario futuro: ya está transformando el mercado en tiempo real", afirmó Marta Cyhan-Bowles, Directora de Comunicaciones y Jefa del Centro de Excelencia de Marketing Global en NIQ. Por su parte, Armando Uriegas, Presidente de NielsenIQ América Latina, destacó el impacto estratégico de estos hallazgos para los mercados en desarrollo: "América Latina y, de forma muy acentuada, Centroamérica, están superando las etapas tradicionales del comercio electrónico para adoptar dinámicas omnicanales avanzadas". Según explica Uriegas: "El consumidor centroamericano ya no solo experimenta en lo digital; está confiando sus necesidades cotidianas de consumo masivo a las plataformas en línea". De acuerdo a su análisis: "Para las marcas que operan en la región, entender esta revolución global de la IA y el Retail Media no es una opción de largo plazo, es la ventaja competitiva inmediata que dictará su relevancia y crecimiento en los puntos de venta actuales". Este cambio subraya que el nuevo panorama exige que las marcas y los minoristas operen más como empresas de tecnología, medios y datos. Las marcas deben unificar sus capacidades de datos, contenido y medición para capturar valor en un mundo omnicanal altamente interconectado.

El e-commerce de consumo masivo despega en Centroamérica