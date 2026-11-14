¿Cuáles serán las tendencias que impulsarán la experiencia del viajero en 2027?

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Los viajeros buscan alternativas relevantes, procesos sencillos, precios transparentes y proveedores en los que puedan confiar. Por eso, la recomendación de los expertos es avanzar con rapidez, pero con criterio estratégico para probar, aprender y adaptarse dentro del sector.

Por revistaeyn.com La Inteligencia Artificial (IA), la calidad de los datos y la confianza del viajero serán factores clave para que la industria turística siga siendo competitiva en 2027. Esta es la principal conclusión del evento “Destination 2026”, que reunió a líderes del sector turismo, movilidad y tecnología, para analizar qué cambia realmente la IA en el ecosistema mundial. Otra reflexión relevante que dejó el encuentro organizado por Mozio es que más allá de incorporar nuevas herramientas tecnológicas, las empresas tendrán el desafío de utilizarlas para brindar experiencias más seguras, confiables y eficientes, respondiendo a las necesidades reales del viajero.

Bajo este panorama, los especialistas determinaron cinco tendencias que anticipan cómo la combinación de IA, datos y la conexión humana cambiarán las expectativas del turista y sus prioridades para el próximo año y a un corto plazo. La conexión humana es la ventaja competitiva En la era de la IA, la conexión humana es la nueva ventaja competitiva. Todos pueden acceder a las mismas herramientas de IA, lo que no se puede copiar fácilmente son las relaciones que se construyen entre las personas y las empresas. Las compañías que combinen sus plataformas con una experiencia centrada en el usuario podrán diferenciarse de sus competidores. La empatía, la resolución de situaciones particulares y la confianza que exista entre una empresa y sus clientes serán atributos difíciles de sustituir. La calidad de los datos determinará el valor de la IA Los sistemas interconectados y los datos confiables se están convirtiendo en la ventaja competitiva dentro de la industria. Contar con datos actualizados, estructurados y conectados es un desafío que enfrenta el sector, principalmente por la diversidad de proveedores, destinos y alternativas de movilidad. Por eso, integrar diferentes fuentes en un inventario unificado optimiza la disponibilidad de información y facilita ecosistemas digitales más eficientes.