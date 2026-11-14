¿Cuáles serán las tendencias que impulsarán la experiencia del viajero en 2027?

Por revistaeyn.com
La Inteligencia Artificial (IA), la calidad de los datos y la confianza del viajero serán factores clave para que la industria turística siga siendo competitiva en 2027. Esta es la principal conclusión del evento “Destination 2026”, que reunió a líderes del sector turismo, movilidad y tecnología, para analizar qué cambia realmente la IA en el ecosistema mundial.
Otra reflexión relevante que dejó el encuentro organizado por Mozio es que más allá de incorporar nuevas herramientas tecnológicas, las empresas tendrán el desafío de utilizarlas para brindar experiencias más seguras, confiables y eficientes, respondiendo a las necesidades reales del viajero.
Bajo este panorama, los especialistas determinaron cinco tendencias que anticipan cómo la combinación de IA, datos y la conexión humana cambiarán las expectativas del turista y sus prioridades para el próximo año y a un corto plazo.
La conexión humana es la ventaja competitiva En la era de la IA, la conexión humana es la nueva ventaja competitiva. Todos pueden acceder a las mismas herramientas de IA, lo que no se puede copiar fácilmente son las relaciones que se construyen entre las personas y las empresas.
Las compañías que combinen sus plataformas con una experiencia centrada en el usuario podrán diferenciarse de sus competidores. La empatía, la resolución de situaciones particulares y la confianza que exista entre una empresa y sus clientes serán atributos difíciles de sustituir.
La calidad de los datos determinará el valor de la IA Los sistemas interconectados y los datos confiables se están convirtiendo en la ventaja competitiva dentro de la industria. Contar con datos actualizados, estructurados y conectados es un desafío que enfrenta el sector, principalmente por la diversidad de proveedores, destinos y alternativas de movilidad. Por eso, integrar diferentes fuentes en un inventario unificado optimiza la disponibilidad de información y facilita ecosistemas digitales más eficientes.
El viajero del futuro buscará relevancia, no mayor cantidad de opciones Tener más opciones no garantiza una mejor experiencia. Los viajeros buscan alternativas relevantes, procesos sencillos, precios transparentes y proveedores en los que puedan confiar. Por eso, la recomendación de los expertos es avanzar con rapidez, pero con criterio estratégico para probar, aprender y adaptarse dentro del sector.
Esta tendencia plantea que la IA permite comprender mejor al consumidor, identificar sus prioridades y ofrecer soluciones que faciliten cada etapa, desde la búsqueda inicial hasta el traslado hacia su destino.
Los viajeros están abiertos a los agentes de IA, pero la confianza sí importa Utilizar la IA no significa necesariamente confiar en ella para tomar decisiones. Si bien los agentes de inteligencia artificial comparan diferentes opciones y manejan reservas de forma más sencilla, eso no significa que los viajeros dejen sus decisiones finales a estas herramientas, ya sea por ocio o negocios.
La confianza importa mucho, sobre todo cuando la gente viaja por placer, eligiendo con base a lo que esperan, el dinero con el que cuentan y las experiencias que buscan. Por su parte, los viajes de negocios siguen reglas claras de reserva, pero siempre se opta por la confiabilidad de las plataformas.
La IA deberá demostrar un valor agregado y objetivos medibles para el negocio Más allá de ser una herramienta, la IA se implementará para analizar dónde genera valor real para los negocios y cómo contribuye a mejorar los resultados, abarcando indicadores clave como la eficiencia operativa, optimización de procesos o la satisfacción del cliente.
Las empresas turísticas tendrán que ver en qué áreas la IA puede ayudar a hacer los procesos más sencillos, resolver problemas y dar valor durante todo el viaje del cliente. Esto significa que la innovación pasa a ser parte de la visión estratégica, respondiendo a objetivos establecidos y beneficiando a las organizaciones y a sus usuarios.
“El futuro de la industria turística dependerá de la capacidad de las empresas para combinar datos confiables, tecnología y conexión humana. Si bien la inteligencia artificial ayuda a tomar decisiones informadas, necesita de datos correctos e integrados, que a su vez generen confianza, empatía y atención a las necesidades de los viajeros durante su experiencia”, explica Nicole Kerr, CEO de Mozio.