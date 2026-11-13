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Copa ofrece cambios sin costo por la interrupción aérea en Estados Unidos

La aerolínea habilitó la reprogramación sin penalidad ni diferencia de tarifa para viajes del 13 y 14 de noviembre, excepto Puerto Rico. La FAA ya levantó la suspensión nacional de despegues, pero la recuperación de las operaciones será gradual.

Por: Revistaeyn.com Copa Airlines anunció una política de flexibilidad para los pasajeros con viajes programados hacia o desde Estados Unidos el 13 y 14 de noviembre, ante las demoras y cancelaciones ocasionadas por la falla de comunicaciones que obligó a suspender temporalmente los despegues en ese país. La medida permite cambiar los viajes sin cargo por modificación ni diferencia de tarifa y excluye las operaciones con Puerto Rico. El anuncio de la compañía panameña se produjo durante la interrupción ordenada por la Administración Federal de Aviación (FAA). Posteriormente, la autoridad estadounidense levantó la suspensión nacional de despegues, aunque la reanudación no implica una normalización inmediata de los itinerarios. “Esta medida, ajena al control de Copa Airlines, ocasionará demoras y cancelaciones en sus vuelos hacia y desde Estados Unidos, excepto Puerto Rico”, informó la aerolínea en su comunicado del 13 de noviembre. La empresa señaló que sus equipos trabajan para mantener informados a los pasajeros y ofrecerles, según la disponibilidad, alternativas para continuar sus viajes lo antes posible. El documento no precisa cuántos vuelos resultaron afectados.

Quiénes pueden cambiar sus viajes y hasta cuándo

La flexibilidad anunciada por Copa contempla las siguientes condiciones: * Boletos elegibles: Emitidos hasta el 13 de noviembre de 2026. * Fechas originales de viaje: 13 y 14 de noviembre de 2026 * Rutas incluidas: Desde o hacia Estados Unidos, en todos los destinos operados por Copa Airlines, excepto Puerto Rico. * Cargos: Sin penalidad por cambio ni diferencia de tarifa. * Plazo para solicitar el cambio: Hasta el 17 de noviembre de 2026. * Nueva fecha de viaje: Hasta el 22 de noviembre de 2026. Los pasajeros pueden gestionar las modificaciones en la sección Mis Viajes de: copa.com. En materia de devoluciones, Copa indicó que los boletos no utilizados y parcialmente utilizados, tanto de tarifas reembolsables como no reembolsables, tendrán derecho a un reembolso si el vuelo original fue cancelado. La compañía recomendó verificar el estado del vuelo en su sitio web o aplicación antes de dirigirse al aeropuerto. También informó que comunicará directamente los cambios de itinerario por correo electrónico o mediante notificaciones en la app.

La FAA reanuda los despegues tras unas cuatro horas de suspensión