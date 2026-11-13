Copa ofrece cambios sin costo por la interrupción aérea en Estados Unidos

Por: Revistaeyn.com
Copa Airlines anunció una política de flexibilidad para los pasajeros con viajes programados hacia o desde Estados Unidos el 13 y 14 de noviembre, ante las demoras y cancelaciones ocasionadas por la falla de comunicaciones que obligó a suspender temporalmente los despegues en ese país.
La medida permite cambiar los viajes sin cargo por modificación ni diferencia de tarifa y excluye las operaciones con Puerto Rico.
El anuncio de la compañía panameña se produjo durante la interrupción ordenada por la Administración Federal de Aviación (FAA). Posteriormente, la autoridad estadounidense levantó la suspensión nacional de despegues, aunque la reanudación no implica una normalización inmediata de los itinerarios.
“Esta medida, ajena al control de Copa Airlines, ocasionará demoras y cancelaciones en sus vuelos hacia y desde Estados Unidos, excepto Puerto Rico”, informó la aerolínea en su comunicado del 13 de noviembre.
La empresa señaló que sus equipos trabajan para mantener informados a los pasajeros y ofrecerles, según la disponibilidad, alternativas para continuar sus viajes lo antes posible. El documento no precisa cuántos vuelos resultaron afectados.
Quiénes pueden cambiar sus viajes y hasta cuándo
La flexibilidad anunciada por Copa contempla las siguientes condiciones:
* Boletos elegibles: Emitidos hasta el 13 de noviembre de 2026.
* Fechas originales de viaje: 13 y 14 de noviembre de 2026
* Rutas incluidas: Desde o hacia Estados Unidos, en todos los destinos operados por Copa Airlines, excepto Puerto Rico.
* Cargos: Sin penalidad por cambio ni diferencia de tarifa.
* Plazo para solicitar el cambio: Hasta el 17 de noviembre de 2026.
* Nueva fecha de viaje: Hasta el 22 de noviembre de 2026.
Los pasajeros pueden gestionar las modificaciones en la sección Mis Viajes de: copa.com.
En materia de devoluciones, Copa indicó que los boletos no utilizados y parcialmente utilizados, tanto de tarifas reembolsables como no reembolsables, tendrán derecho a un reembolso si el vuelo original fue cancelado.
La compañía recomendó verificar el estado del vuelo en su sitio web o aplicación antes de dirigirse al aeropuerto. También informó que comunicará directamente los cambios de itinerario por correo electrónico o mediante notificaciones en la app.
La FAA reanuda los despegues tras unas cuatro horas de suspensión
Mientras tanto, en Estados Unidos, la FAA levantó la orden nacional durante la noche del viernes 13 de noviembre, después de unas cuatro horas de interrupción.
El secretario de Transporte, Sean Duffy, confirmó la reanudación y advirtió que recuperar la operación dependerá, entre otros factores, de contar con tripulaciones disponibles para realizar los vuelos pendientes.
La autorización para despegar permite comenzar a restablecer el servicio, pero las aerolíneas deben reorganizar aviones, tripulaciones y pasajeros cuyos itinerarios quedaron alterados. Por ello, pueden persistir demoras y cancelaciones después del levantamiento de la restricción.
Acerca de las fallas sufridas, según la explicación inicial de Duffy, los equipos que gestionan las comunicaciones del control aéreo sufrieron una sobrecarga de datos y comenzaron a transmitir información inconsistente. Las autoridades decidieron detener las salidas como precaución ante la inestabilidad registrada en los sistemas de radar y comunicaciones.
El funcionario vinculó el incidente con la antigüedad de la infraestructura de telecomunicaciones y pidió recursos de emergencia para modernizarla. Esa explicación es preliminar: la investigación sobre la falla continúa.
El secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, dijo que no se habían encontrado indicios de un ciberataque. Aunque inicialmente descartó esa posibilidad, al ser consultado precisó que todavía no había certeza absoluta y que las autoridades seguían examinando lo ocurrido. También sostuvo que el episodio no estaba relacionado con la caída de Microsoft del jueves.
Para los pasajeros de Copa, el paso inmediato es comprobar el estado específico de su itinerario y, si corresponde, utilizar la flexibilidad anunciada. El levantamiento de la suspensión general no confirma por sí solo la salida de cada vuelo.