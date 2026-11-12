Estudio: Dos de cada tres turistas que ingresan a Costa Rica realizan actividades de playa

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Un análisis de la UNED con datos del Instituto Costarricense de Turismo, revela que el turismo de sol y playa conserva su liderazgo, pero ahora comparte protagonismo con una oferta más amplia y diversificada.

Por revistaeyn.com Las playas continúan siendo uno de los principales atractivos por los que miles de turistas eligen Costa Rica como destino de vacaciones; sin embargo, la manera de disfrutar el país está cambiando, las experiencias relacionadas con la naturaleza, la gastronomía y la aventura adquieren cada vez mayor importancia. Un análisis de la Universidad Estatal a Distancia (UNED) con datos del Instituto Costarricense de Turismo (ICT), revela que el turismo de sol y playa conserva su liderazgo, pero ahora comparte protagonismo con una oferta más amplia y diversificada, lo que representa nuevas oportunidades para el desarrollo de emprendimientos turísticos.

El investigador y docente de la UNED, Alberto López Chaves, explicó que, según datos correspondientes al período 2023-2025, el 67 % de los turistas que ingresaron al país por vía aérea realizó alguna actividad relacionada con sol y playa, lo que convierte a esta categoría en la más practicada por los visitantes. Aunque el porcentaje representa una disminución de cinco puntos porcentuales respecto al período 2017-2019, cuando alcanzó un 72 %, el especialista descartó que esta variación signifique una pérdida de importancia de las playas dentro de la oferta turística costarricense. La observación de flora y fauna ocupa el segundo lugar entre las actividades realizadas, con un 37 %, seguida por el disfrute de la gastronomía local, con un 36 %, por su parte, las caminatas por senderos alcanzan un 32 %, las visitas a volcanes representan cerca de un 30% y las aguas termales son disfrutadas por un 25 %. Para López, este comportamiento evidencia un cambio en la manera de viajar, pues los turistas ya no necesariamente concentran sus vacaciones en una sola actividad, sino que buscan aprovechar su estadía para conocer diferentes regiones, disfrutar de la biodiversidad y acercarse a la cultura y gastronomía del país.

Diversificación abre oportunidades

Desde la perspectiva académica de la UNED, esta transformación también representa una oportunidad para fortalecer las economías locales y promover nuevas iniciativas empresariales en comunidades que cuentan con atractivos naturales, culturales y gastronómicos. La encargada de la Cátedra de Emprendedurismo Turístico de la UNED, Yorleny Fontana Coto, considero que las nuevas preferencias de los visitantes plantean el desafío de desarrollar productos turísticos innovadores, capaces de aprovechar la identidad de las comunidades y complementar los destinos tradicionales. Sin embargo, --mencionó Fontana--, el desafío está en fortalecer las capacidades de los emprendedores, impulsar la innovación y generar encadenamientos productivos que permitan ofrecer experiencias diferenciadas, sostenibles y competitivas. La capacitación, la calidad de los servicios, el acceso a herramientas de comercialización, la innovación y la sostenibilidad ambiental son elementos fundamentales para que los emprendimientos puedan responder a las nuevas preferencias de los turistas y competir en un mercado cada vez más exigente. El crecimiento de la oferta turística tampoco garantiza, por sí solo, que los beneficios económicos lleguen de manera equitativa a todas las regiones, por ello, resulta importante fortalecer los encadenamientos productivos y promover iniciativas que permitan integrar a más actores locales en la actividad.