Estudio: Dos de cada tres turistas que ingresan a Costa Rica realizan actividades de playa

Por revistaeyn.com
Las playas continúan siendo uno de los principales atractivos por los que miles de turistas eligen Costa Rica como destino de vacaciones; sin embargo, la manera de disfrutar el país está cambiando, las experiencias relacionadas con la naturaleza, la gastronomía y la aventura adquieren cada vez mayor importancia.
Un análisis de la Universidad Estatal a Distancia (UNED) con datos del Instituto Costarricense de Turismo (ICT), revela que el turismo de sol y playa conserva su liderazgo, pero ahora comparte protagonismo con una oferta más amplia y diversificada, lo que representa nuevas oportunidades para el desarrollo de emprendimientos turísticos.
El investigador y docente de la UNED, Alberto López Chaves, explicó que, según datos correspondientes al período 2023-2025, el 67 % de los turistas que ingresaron al país por vía aérea realizó alguna actividad relacionada con sol y playa, lo que convierte a esta categoría en la más practicada por los visitantes.
Aunque el porcentaje representa una disminución de cinco puntos porcentuales respecto al período 2017-2019, cuando alcanzó un 72 %, el especialista descartó que esta variación signifique una pérdida de importancia de las playas dentro de la oferta turística costarricense.
La observación de flora y fauna ocupa el segundo lugar entre las actividades realizadas, con un 37 %, seguida por el disfrute de la gastronomía local, con un 36 %, por su parte, las caminatas por senderos alcanzan un 32 %, las visitas a volcanes representan cerca de un 30% y las aguas termales son disfrutadas por un 25 %.
Para López, este comportamiento evidencia un cambio en la manera de viajar, pues los turistas ya no necesariamente concentran sus vacaciones en una sola actividad, sino que buscan aprovechar su estadía para conocer diferentes regiones, disfrutar de la biodiversidad y acercarse a la cultura y gastronomía del país.
Diversificación abre oportunidades
Desde la perspectiva académica de la UNED, esta transformación también representa una oportunidad para fortalecer las economías locales y promover nuevas iniciativas empresariales en comunidades que cuentan con atractivos naturales, culturales y gastronómicos.
La encargada de la Cátedra de Emprendedurismo Turístico de la UNED, Yorleny Fontana Coto, considero que las nuevas preferencias de los visitantes plantean el desafío de desarrollar productos turísticos innovadores, capaces de aprovechar la identidad de las comunidades y complementar los destinos tradicionales.
Sin embargo, --mencionó Fontana--, el desafío está en fortalecer las capacidades de los emprendedores, impulsar la innovación y generar encadenamientos productivos que permitan ofrecer experiencias diferenciadas, sostenibles y competitivas.
La capacitación, la calidad de los servicios, el acceso a herramientas de comercialización, la innovación y la sostenibilidad ambiental son elementos fundamentales para que los emprendimientos puedan responder a las nuevas preferencias de los turistas y competir en un mercado cada vez más exigente.
El crecimiento de la oferta turística tampoco garantiza, por sí solo, que los beneficios económicos lleguen de manera equitativa a todas las regiones, por ello, resulta importante fortalecer los encadenamientos productivos y promover iniciativas que permitan integrar a más actores locales en la actividad.
El análisis también permite comprender que una de las fortalezas turísticas de Costa Rica radica precisamente en la posibilidad de combinar experiencias distintas durante un mismo viaje.Una persona puede disfrutar de las playas del Pacífico o el Caribe y, posteriormente, visitar una comunidad rural, conocer un volcán, recorrer un bosque o degustar productos gastronómicos característicos de una región.
Incluso algunas actividades desarrolladas en las zonas costeras, como el surf y el snorkel, demuestran que el turismo de playa puede complementarse con experiencias deportivas y de contacto directo con la naturaleza.
En este escenario, el desafío para el sector turístico no consiste únicamente en atraer más visitantes, sino también en generar condiciones para que la diversificación contribuya al desarrollo económico local, fortalezca los encadenamientos productivos y promueva el aprovechamiento responsable de los recursos naturales.
“La mejor conclusión, me parece, es que el turismo costarricense se está diversificando, el sol y playa conserva un papel central, mientras que otras actividades ganan espacio y enriquecen la experiencia”, manifestó López Chaves.