Volaris advierte por demoras y cancelaciones tras suspensión de despegues en EE. UU.

Por: Revistaeyn.com

Volaris advirtió este viernes 13 de noviembre que algunos de sus vuelos podrían experimentar demoras o cancelaciones debido a las restricciones operativas instruidas por las autoridades de aviación de Estados Unidos, tras la suspensión nacional de despegues por problemas en las comunicaciones del control aéreo.

En una postura difundida este viernes, la compañía indicó que mantiene un seguimiento de la situación y trabaja en coordinación con las autoridades aeroportuarias para atender posibles afectaciones e informar a sus pasajeros.

“Debido a las restricciones operativas instruidas por las autoridades de aviación en Estados Unidos, algunos de nuestros vuelos podrían experimentar demoras o cancelaciones”, señaló Volaris.

La aerolínea pidió a quienes tengan viajes programados hacia o desde Estados Unidos consultar el estado de su vuelo en su aplicación antes de trasladarse al aeropuerto. También sostuvo que la situación es ajena a su operación y reiteró que la seguridad de sus clientes y colaboradores es su prioridad.

El comunicado no detalla rutas, número de vuelos afectados ni cancelaciones confirmadas. Su advertencia se refiere a posibles alteraciones, por lo que cada pasajero debe verificar su itinerario.