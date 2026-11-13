Volaris advierte por demoras y cancelaciones tras suspensión de despegues en EE. UU.

Por: Revistaeyn.com
Volaris advirtió este viernes 13 de noviembre que algunos de sus vuelos podrían experimentar demoras o cancelaciones debido a las restricciones operativas instruidas por las autoridades de aviación de Estados Unidos, tras la suspensión nacional de despegues por problemas en las comunicaciones del control aéreo.
En una postura difundida este viernes, la compañía indicó que mantiene un seguimiento de la situación y trabaja en coordinación con las autoridades aeroportuarias para atender posibles afectaciones e informar a sus pasajeros.
“Debido a las restricciones operativas instruidas por las autoridades de aviación en Estados Unidos, algunos de nuestros vuelos podrían experimentar demoras o cancelaciones”, señaló Volaris.
La aerolínea pidió a quienes tengan viajes programados hacia o desde Estados Unidos consultar el estado de su vuelo en su aplicación antes de trasladarse al aeropuerto. También sostuvo que la situación es ajena a su operación y reiteró que la seguridad de sus clientes y colaboradores es su prioridad.
El comunicado no detalla rutas, número de vuelos afectados ni cancelaciones confirmadas. Su advertencia se refiere a posibles alteraciones, por lo que cada pasajero debe verificar su itinerario.
American y United reaccionan a la restricción
American Airlines informó que la Administración Federal de Aviación (FAA) pausó temporalmente los despegues a escala nacional y anticipó alteraciones en su programación durante el resto del día, cuyo alcance dependerá de cuánto se prolongue la medida.
La compañía precisó que los aviones que ya se encuentran en el aire pueden continuar hacia sus destinos y señaló que movilizará a sus equipos para atender a los pasajeros cuando la FAA levante la restricción.
United Airlines, por su parte, confirmó que sus vuelos que ya están en el aire continuarán, mientras que los nuevos vuelos domésticos no despegarán durante la vigencia de la orden. Añadió que trabajará con sus clientes para que lleguen a sus destinos una vez resuelto el problema.
Qué significa para quienes viajan hacia Estados Unidos
La medida anunciada por la FAA es una suspensión de despegues, conocida como "ground stop". Según la información inicial de la autoridad, los vuelos internacionales serán gestionados caso por caso; por tanto, la disposición no equivale a una cancelación automática de todos los servicios hacia Estados Unidos.
El secretario de Transporte estadounidense, Sean Duffy, atribuyó la decisión a un problema de comunicaciones que afecta a los centros de control del tráfico aéreo en ruta e indicó que los técnicos de la FAA investigan la falla.
Para los pasajeros, la recomendación inmediata de Volaris es comprobar el estado del vuelo antes de salir hacia el aeropuerto. En viajes con conexiones, conviene revisar cada tramo del itinerario.
Información en desarrollo. Esta primera versión recoge las posturas iniciales de las compañías y puede cambiar conforme se actualicen las restricciones.