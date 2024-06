Disney+ estrena serie sobre la leyenda de la moda Karl Lagerfeld

POR AFP

Después de "Balenciaga" y "The New Look", el desfile de series sobre la alta costura continúa con la llegada el viernes a Disney+ de "Becoming Karl Lagerfeld", una producción muy esperada sobre el ascenso de la estrella de la moda.

Adaptada de la biografía "Kaiser Karl" de la periodista de Le Monde Raphaëlle Bacqué, esta miniserie de seis episodios sigue los primeros pasos del diseñador, inicialmente sin coleta, en París en los años 70, cuando era un mercenario del prêt-à-porter, antes de convertirse en el diseñador emblemático de la casa Chanel.

Encarnado con sutileza por el actor hispanoalemán Daniel Brühl, el personaje sube vertiginosamente en el reñido mundo de la moda gracias a su colaboración con Gaby Aghion (Agnès Jaoui), la fundadora de la firma Chloé.

Pero la serie también presenta sin tapujos su rivalidad con Yves Saint Laurent (Arnaud Valois), el protegido de Pierre Bergé (Alex Lutz)... y sobre todo su relación con el dandi Jacques de Bascher (Théodore Pellerin), el gran amor de su vida.