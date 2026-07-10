España, a las segundas semifinales mundialistas de su historia

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España se clasificó para las semifinales del Mundial por segunda vez en su historia gracias a un gol de Mikel Merino en el minuto 88 ante Bélgica (2-1). El centrocampista volvió a salir desde el banquillo para resultar decisivo, como ya había ocurrido en los cuartos de final de la Eurocopa 2024 y en los octavos del Mundial 2026.

Por: EFE Sólo Vicente del Bosque, en aquel Mundial para la histórica más única de España en la competición de las competiciones, cuando fue campeón del mundo, había sido capaz de sobrepasar el muro de cuartos de final con la selección española en el torneo, hasta este viernes, cuando lo emuló Luis de la Fuente. Aún queda un mundo para llegar a la cima de Sudáfrica 2010. Las semifinales contra Francia y, si va más adelante, la final contra Argentina, Suiza, Inglaterra o Noruega. Pero es un paso cuya dimensión histórica en España es magnífica, porque sólo en aquella ocasión irrumpió al menos en las semifinales, como ha vuelto a hacer ahora. Los cuartos de final, salvo entonces y ahora, surgieron inabordables, en otras cuatro ocasiones.

España vuelve a unas semifinales 16 años después

Le ocurrió a Amadeo García en 1934, cuando el desempate del encuentro de los cuartos de final contra Italia en el estadio Giovanni Berta de Florencia, disputado el 1 de junio de 1934, tras el 1-1 del día anterior, lo decidió un gol de Giuseppe Meazza para eliminar a aquella selección española compuesta por Zamora, Quincoces, Iraragorri, Lángara... También a Miguel Muñoz en México en 1986, también contra Bélgica, en los penaltis, cuando el 1-0 de Jan Ceulemans fue nivelado por Juan Señor en el minuto 85 para provocar la prórroga. No se movió el marcador, directamente a los penaltis: Jean Marie Pfaff paró el segundo lanzamiento de España, de Eloy Olalla. El resto de lanzadores marcaron gol. Igualmente, a Javier Clemente en Estados Unidos 1994, cuando el 9 de julio de hace 32 años, España fue eliminada por la Italia de Roberto Baggio, autor del gol del 1-2 de la victoria ‘azzurra’, después del fallo de una ocasión de Julio Salinas y del empate a uno en el marcador, anotados por Dino Baggio y José Luis Pérez Caminero. El día del codazo de Tassotti a Luis Enrique, con la nariz ensangrentada por aquel golpe. Y a José Antonio Camacho en Japón y Corea 2002, cuando la indignación se apoderó de toda la expedición española por el arbitraje de Al Ghandour, que anuló dos goles legales al conjunto nacional. El partido se decidió en los penaltis ante uno de los anfitriones, que se impuso desde los once metros, entre la frustración española.

La generación que sueña con otro título mundial