El Salvador: Inflación de alimentos alcanza máximo nivel desde agosto de 2024

Por revistaeyn.com
La inflación de la división de alimentos y bebidas no alcohólicas de El Salvador alcanzó en junio su nivel más alto desde agosto de 2024, según datos del Banco Central de Reserva (BCR).
La última actualización del Índice de Precios al Consumidor (IPC) muestra que la inflación interanual de la economía salvadoreña se ubicó en 2.76 %, mientras que la correspondiente a alimentos y bebidas no alcohólicas ascendió a 3.02 %.
De acuerdo con el BCR, esta es la tasa más alta registrada para esa división desde agosto de 2024, cuando alcanzó 3.12 %.
Además, la inflación de alimentos en El Salvador ha aumentado 2.13 puntos porcentuales desde enero de 2026, cuando se ubicó en 0.89 %.
La división de alimentos y bebidas no alcohólicas tiene el mayor peso dentro de la canasta de bienes y servicios utilizada para calcular el IPC, por lo que su comportamiento influye en otras actividades de la economía. Un ejemplo es la división de restaurantes y hoteles, cuya inflación llegó a 4.70 % en junio.
El incremento de los precios de los alimentos también se refleja en la canasta básica alimentaria (CBA). Aunque la Oficina Nacional de Estadística y Censos (ONEC) aún no publica los datos de junio, el costo de la CBA urbana acumuló un aumento de $7.39 entre enero y mayo, al pasar de $250.82 a $258.21.
Con información a mayo, la Secretaría Ejecutiva del Consejo Monetario Centroamericano (Secmca) reportó que El Salvador registró la tercera mayor inflación en la división de alimentos y bebidas no alcohólicas entre los países de la región, con una tasa de 2.85 %.
Nicaragua encabezó el ranking con 6.14 %, seguida de Honduras, con 4.44 %. En contraste, Costa Rica registró una deflación de 3.89 % en esta división, mientras que Guatemala reportó una inflación de 2.73 %.
Con información de Diario El Mundo