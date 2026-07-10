El Salvador: Inflación de alimentos alcanza máximo nivel desde agosto de 2024

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La última actualización del Índice de Precios al Consumidor (IPC) muestra que la inflación interanual de la economía salvadoreña se ubicó en 2.76 %, mientras que la correspondiente a alimentos y bebidas no alcohólicas ascendió a 3.02 %.

Por revistaeyn.com La inflación de la división de alimentos y bebidas no alcohólicas de El Salvador alcanzó en junio su nivel más alto desde agosto de 2024, según datos del Banco Central de Reserva (BCR). La última actualización del Índice de Precios al Consumidor (IPC) muestra que la inflación interanual de la economía salvadoreña se ubicó en 2.76 %, mientras que la correspondiente a alimentos y bebidas no alcohólicas ascendió a 3.02 %.

De acuerdo con el BCR, esta es la tasa más alta registrada para esa división desde agosto de 2024, cuando alcanzó 3.12 %. Además, la inflación de alimentos en El Salvador ha aumentado 2.13 puntos porcentuales desde enero de 2026, cuando se ubicó en 0.89 %. La división de alimentos y bebidas no alcohólicas tiene el mayor peso dentro de la canasta de bienes y servicios utilizada para calcular el IPC, por lo que su comportamiento influye en otras actividades de la economía. Un ejemplo es la división de restaurantes y hoteles, cuya inflación llegó a 4.70 % en junio.