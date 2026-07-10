Delta Air Lines trasladará a los clientes el alza en precio de los combustible

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El consejero delegado, Ed Bastian explicó que Delta está trasladando alrededor del 60 % del aumento de los costos del combustible a los consumidores, pero que esa cifra se acercará al 100 % durante este trimestre.

Por Agencia EFE La aerolínea Delta Air Lines confirmó su previsión de beneficios para 2026 tras presentar unos resultados trimestrales mejores de lo esperado, y adelantó que repercutirá a los clientes cerca del 100 % del aumento de los costes del combustible durante este trimestre, frente al 60 % actual. La aerolínea reportó unos ingresos operativos récord de US$19.757 millones, un 19 % más interanual, y un beneficio neto de US$1.604 millones de dólares, un 25 % menos que en el mismo trimestre del año anterior, equivalente a US$2,44 por acción, por el impacto del mayor gasto en combustible.

"Hemos logrado un beneficio antes de impuestos de US$1.400 millones, a pesar de haber asumido el mayor gasto trimestral en combustible de nuestra historia. Esto refleja una gran fortaleza de la demanda", afirmó en un comunicado el consejero delegado, Ed Bastian. En una entrevista con CNBC, Bastian explicó que Delta está trasladando alrededor del 60 % del aumento de los costes del combustible a los consumidores, pero que esa cifra se acercará al 100 % durante este trimestre. También indicó que confía en que los precios de los billetes se mantengan firmes pese a la reciente volatilidad en los precios del combustible, cuyo coste para Delta aumentó cerca de un 75 % interanual en el trimestre. "Creo que es sostenible", dijo el ejecutivo, y agregó que espera que ese impulso se mantenga durante la segunda mitad del año, "con márgenes de dos dígitos y una recuperación del crecimiento de los beneficios".