Walmart Centroamérica donó más de 6.600 toneladas de productos en 2025

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El Reporte Ambiental, Social y de Gobernanza destaca entre los principales hitos de 2025 la apertura de 24 nuevas tiendas en los formatos Walmart Supercenter, Bodegas y Descuentos en la región.

Por revistaeyn.com Walmart Centroamérica consolidó su liderazgo en sostenibilidad y desarrollo regional tras presentar su más reciente Reporte Ambiental, Social y de Gobernanza (ASG) correspondiente a 2025, en el que reafirma su liderazgo en el sector comercio y su avance hacia un modelo de negocio más regenerativo, resiliente y sostenible en la región. El informe recopila los resultados más relevantes de los cinco países centroamericanos incluidos en el reporte ASG de Walmart de México y Centroamérica, destacando logros en inversión, desarrollo comunitario, sostenibilidad ambiental y fortalecimiento de su cadena de valor.

Entre los principales hitos del período destacan la apertura de 24 nuevas tiendas en los formatos Walmart Supercenter, Bodegas y Descuentos. Además, se tuvo la puesta en marcha del Centro de Distribución de Perecederos en Costa Rica, considerado el más grande de su tipo en la región, y acompañado de avances en innovación operativa y digitalización de procesos. Con una fuerza laboral de más de 37.000 asociados, Walmart se mantiene como uno de los principales empleadores de Centroamérica. En 2025, se realizaron más de 6.800 promociones internas. Asimismo, la compañía fortaleció su red de abastecimiento con más de 1.000 nuevos proveedores, impulsando el crecimiento económico regional. A través de nuestros programas Una Mano para Crecer y Tierra Fértil, Walmart apoyó a 540 pymes manufactureras y a 619 productores agrícolas centroamericanos. Como parte de su compromiso con las comunidades, Walmart Centroamérica reportó que en 2025 donó más de 6.600 toneladas de productos, incluyendo frutas y verduras, así como categorías ampliadas como alimentos para mascotas, lácteos, alimentos congelados, huevos, queso, embutidos, pizzas y productos precocinados que representan US$14 millones, beneficiando a 624.000 personas en condición de vulnerabilidad.