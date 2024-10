La 'Cajita feliz' te invita a su museo en Guatemala

Yolanda Fernández de Cofiño, quien falleció en 2021, fue la creadora de "La cajita feliz".

En Guatemala nació, en 1978, el servicio de fiestas infantiles, y en 1980, en Menú de Ronald, que luego se convirtió en La Cajita Feliz, ideas por las que de Cofiño recibió el "Premio Ronald de Plata".

Yolanda era una joven ama de casa, madre de cinco niños, cuando, a principios de los 70´s, decidió unirse a su esposo, José Cofiño, en el proyecto del primer restaurante McDonald's Guatemala.

¿Cómo crea La cajita feliz?, le consultó E&N en una entrevista.

Es una cosa tan sencilla, no me di cuenta de que había inventado algo tan importante. Cuando empecé, teníamos solo un restaurante, y atendía la caja. Me daba cuenta de que llegaban las mamás con la dos o cuatro hijos y cuando uno de los niños pedía un Big Mac, los tres querían lo mismo. Se desperdiciaba mucho. Luego, todos querían un sundae.

Yo tengo cinco hijos, y pensando en eso, dije: "hay que hacer un menú especial para niños con una hamburguesa, papas, sundae, pequeños, para que la madre no sienta que ha desperdiciado su dinero, y un dulce o un regalito".

Yo le puse "El menú de Ronald". En una ocasión, vino uno los americanos de mercadeo, le pareció muy interesante y me propuso que lo presentara. Lo presenté en una convención. Ellos le pusieron una caja, juguetes, y así empezó la cajita feliz.