La joven, que ha trabajado como especialista en prevención en el Departamento de Guerra de Estados Unidos y ha colaborado con la Asociación de Diabetes Pediátrica en Puerto Rico, puso fin a 20 años de espera en la isla por una nueva corona.

Jennifer Barreto, de 27 años, se impuso en esta edición celebrada en Puerto Rico a las candidatas de República Dominicana, Melissa Núñez, quien fue la primera finalista; Venezuela, Clara Vegas (segunda); Filipinas, Bea Millan-Windorski (tercera); y Nueva Zelanda, Georgia Waddington (cuarta).

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Tras la modificación de las reglas del certamen que permitió la participación de mujeres casadas y con hijos, Barreto, que tiene una niña, se convirtió en la primera reina en conquistar el título universal siendo madre y casada.

Un total de 116 delegadas compitieron por la corona en el Coliseo de Puerto Rico, en San Juan, llegando al top 12 República Democrática del Congo, Francia, Chile, República Dominicana, Estados Unidos, Nueva Zelanda, Cuba, Puerto Rico, Filipinas, Colombia, Nicaragua y Venezuela.

Tras recibir una flor blanca de un grupo de niñas ataviadas con una banda con los nombres de los distintos países y desfilar por el Coliseo, el jurado anunció a las cinco finalistas.

Antes de la gala, Joyce Giraud, miembro del jurado y Miss Universo Puerto Rico 1998, dijo a EFE que buscaban alguien con "lado humano, que marque centro, que marque historia": "Una mujer inteligente, elocuente, empática, bella, carismática, es el paquete completo", afirmó.

Miles de seguidores de Miss Universo llenaron el Coliseo vestidos de gala y con banderas de sus países, entre ellos muchos procedentes de países latinoamericanos como Venezuela, México y Nicaragua, además de Puerto Rico.

Las entradas disponibles para asistir a la competición final se agotaron en menos de 48 horas, marcando un tiempo récord de ventas en la historia del certamen, que regresó en esta edición por cuarta vez a Puerto Rico y otorgó a la isla caribeña su sexta corona.