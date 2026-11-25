Con una inversión total de alrededor de US$3 millones, Mundo Bodegas suma aproximadamente 2,500 metros cuadrados entre Apopa y Soyapango. La expansión fortalece el portafolio inmobiliario de AGRISAL y contribuye al dinamismo comercial de las zonas donde opera.

AGRISAL Inmobiliario anunció el inicio de operaciones de Mundo Bodegas Soyapango, su segunda ubicación después de Apopa. La apertura forma parte de la estrategia de diversificación de su portafolio inmobiliario.

Ubicada en Plaza Mundo Soyapango, la nueva sede cuenta con 60 bodegas y una superficie total de 1,300 metros cuadrados. La oferta incluye unidades desde aproximadamente 7 metros cuadrados y espacios de mayor capacidad, según las necesidades de cada cliente.



Para comerciantes, microempresarios y empresas, esta ubicación facilita el almacenamiento de mercadería, el manejo de inventarios y la distribución de productos en la zona. También ofrece a los particulares un espacio para guardar muebles y otras pertenencias cuando necesitan liberar espacio en sus hogares.



Las bodegas cuentan con iluminación interior, energía eléctrica y monitoreo de seguridad las 24 horas. La sede dispone de elevador, equipo de carga y horarios amplios de acceso. Cada unidad incluye cobertura de seguro por daños de hasta US$2,500.



«Para muchos comerciantes, contar con una bodega cerca de su negocio hace más fácil reponer mercadería y organizar las entregas. Con esta apertura queremos facilitarles esas tareas y ofrecer a las familias una opción cercana para guardar sus pertenencias», expresó Héctor Ancalmo, gerente comercial de AGRISAL Inmobiliario.



Bajo el concepto «Almacena, organiza y entrega», Mundo Bodegas ofrece soluciones prácticas para facilitar la gestión de inventarios de los negocios y el almacenamiento de pertenencias de las familias.