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En su primera emisión internacional desde julio de 2025, el Gobierno colocó títulos con vencimiento en 2039 y una tasa anual de 6,60%. La demanda superó tres veces el monto adjudicado.

Por: Revistaeyn.com Guatemala colocó este martes 24 de noviembre US$800 millones en bonos del Tesoro en el mercado internacional. La operación cerró con un diferencial de 185 puntos básicos frente a los títulos del Tesoro de Estados Unidos, el más bajo que el Ministerio de Finanzas Públicas (Minfin) reporta para las emisiones soberanas internacionales en dólares del país. La demanda rondó los US$2.500 millones y alcanzó un máximo de US$3.000 millones durante la operación. Según el comunicado de Finanzas, el volumen de órdenes permitió mejorar las condiciones con las que se abrió la colocación.

Qué significa el diferencial récord

Los 185 puntos básicos equivalen a 1,85 puntos porcentuales por encima de la referencia estadounidense y se sitúan 95 puntos básicos por debajo del promedio de las emisiones recientes, según Finanzas. El diferencial mide la prima que los inversionistas exigen para financiar a Guatemala frente a Estados Unidos. El costo total de una nueva colocación también depende del nivel de la tasa estadounidense al momento de fijar el precio. La última salida al mercado internacional fue en julio de 2025, cuando el Gobierno captó US$1.500 millones en dos tramos, a 11 y 30 años, con cupones de 6,25% y 6,875%, respectivamente. En aquella operación, la demanda alcanzó los US$6.000 millones, según el comunicado oficial de entonces.

A qué se destinarán los US$800 millones