Por: Revistaeyn.com
Guatemala colocó este martes 24 de noviembre US$800 millones en bonos del Tesoro en el mercado internacional. La operación cerró con un diferencial de 185 puntos básicos frente a los títulos del Tesoro de Estados Unidos, el más bajo que el Ministerio de Finanzas Públicas (Minfin) reporta para las emisiones soberanas internacionales en dólares del país.
La demanda rondó los US$2.500 millones y alcanzó un máximo de US$3.000 millones durante la operación. Según el comunicado de Finanzas, el volumen de órdenes permitió mejorar las condiciones con las que se abrió la colocación.
Qué significa el diferencial récord
Los 185 puntos básicos equivalen a 1,85 puntos porcentuales por encima de la referencia estadounidense y se sitúan 95 puntos básicos por debajo del promedio de las emisiones recientes, según Finanzas. El diferencial mide la prima que los inversionistas exigen para financiar a Guatemala frente a Estados Unidos. El costo total de una nueva colocación también depende del nivel de la tasa estadounidense al momento de fijar el precio.
La última salida al mercado internacional fue en julio de 2025, cuando el Gobierno captó US$1.500 millones en dos tramos, a 11 y 30 años, con cupones de 6,25% y 6,875%, respectivamente. En aquella operación, la demanda alcanzó los US$6.000 millones, según el comunicado oficial de entonces.
A qué se destinarán los US$800 millones
El Minfin informó que los fondos financiarán partidas del presupuesto, entre ellas infraestructura vial y social, el Programa de Aporte Económico del Adulto Mayor, equipo educativo, de transporte y comunicaciones, y adquisiciones para la Policía Nacional Civil.
Parte de los recursos también ayudará a cubrir los ingresos que el Estado dejó de percibir por la exención temporal del IVA y del impuesto a la distribución de petróleo y sus derivados aplicada a los combustibles. El Congreso aprobó la medida en septiembre mediante el Decreto 22-2026 y el 17 de noviembre votó ampliar los beneficios hasta el 30 de junio de 2027.