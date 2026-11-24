Por Leonel Ibarra - revistaeyn.com
Los flujos netos de inversión directa hacia Centroamérica y República Dominicana (CARD) alcanzaron los US$11.220,1 millones al cierre del primer semestre de 2026, un incremento del 68,7 % respecto al mismo período del año anterior, cuando sumaron US$6.649,3 millones, según datos de la Secretaría Ejecutiva del Consejo Monetario Centroamericano (SECMCA).
El monto registrado entre enero y junio de este año representa el nivel más alto de la serie histórica para un primer semestre y consolida a la inversión directa como la principal fuente de financiamiento externo de la región.
Costa Rica encabezó la recepción de estos recursos, con US$5.940,6 millones, seguida por República Dominicana, que captó US$3.275,1 millones. En conjunto, ambas economías concentraron aproximadamente el 76 % de la inversión directa recibida por CARD durante los primeros seis meses del año.
El resto de los flujos se distribuyó entre Guatemala, con US$1.025,8 millones; Nicaragua, con US$934,3 millones; Honduras, con US$675,8 millones, y El Salvador, con US$226 millones.
Relación con el PIB
Al medir los recursos recibidos en relación con el tamaño de cada economía, Costa Rica también ocupó el primer lugar, con una inversión equivalente al 10,8 % de su producto interno bruto (PIB). Le siguieron Nicaragua, con 7,9 %; República Dominicana, con 4,7 %; Honduras, con 3,3 %; Guatemala, con 1,6 %, y El Salvador, con 1,2 %.
En términos regionales, la inversión directa neta representó el 4,6 % del PIB de CARD, por encima del 3 % registrado en el primer semestre de 2025. El SECMCA destacó el fortalecimiento del atractivo de la región para los inversionistas extranjeros.
El crecimiento de los flujos estuvo impulsado principalmente por el aumento de las participaciones de capital y fondos de inversión. Los pasivos netos incurridos por inversión directa sumaron US$12.169,1 millones, un 47,1% más que los US$8.274,2 millones del año previo.
De ese total, US$11.161,9 millones correspondieron a participaciones de capital, incluidas reinversiones de utilidades por US$5.410,1 millones, lo que refleja la continuidad de la rentabilidad de las empresas con inversión extranjera en la región, indica el SECMCA.
Por su parte, la inversión directa de empresas de CARD en el exterior se concentró principalmente en Guatemala, con US$373,3 millones. Le siguieron Costa Rica, con US$53,7 millones; Honduras, con US$52,2 millones; El Salvador, con US$15 millones, y Nicaragua, con US$2,8 millones.
El informe del SECMCA también identificó salidas netas de inversión de cartera por US$1.512,1 millones, frente a entradas netas de US$66,1 millones en el primer semestre de 2025, un comportamiento asociado con una mayor adquisición de activos financieros por parte de residentes de la región.