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El monto registrado entre enero y junio de este año representa el nivel más alto de la serie histórica para un primer semestre y consolida a la inversión directa como la principal fuente de financiamiento externo de la región, reporta el SECMCA.

Por Leonel Ibarra - revistaeyn.com Los flujos netos de inversión directa hacia Centroamérica y República Dominicana (CARD) alcanzaron los US$11.220,1 millones al cierre del primer semestre de 2026, un incremento del 68,7 % respecto al mismo período del año anterior, cuando sumaron US$6.649,3 millones, según datos de la Secretaría Ejecutiva del Consejo Monetario Centroamericano (SECMCA). El monto registrado entre enero y junio de este año representa el nivel más alto de la serie histórica para un primer semestre y consolida a la inversión directa como la principal fuente de financiamiento externo de la región.

Costa Rica encabezó la recepción de estos recursos, con US$5.940,6 millones, seguida por República Dominicana, que captó US$3.275,1 millones. En conjunto, ambas economías concentraron aproximadamente el 76 % de la inversión directa recibida por CARD durante los primeros seis meses del año. El resto de los flujos se distribuyó entre Guatemala, con US$1.025,8 millones; Nicaragua, con US$934,3 millones; Honduras, con US$675,8 millones, y El Salvador, con US$226 millones.

Relación con el PIB

Al medir los recursos recibidos en relación con el tamaño de cada economía, Costa Rica también ocupó el primer lugar, con una inversión equivalente al 10,8 % de su producto interno bruto (PIB). Le siguieron Nicaragua, con 7,9 %; República Dominicana, con 4,7 %; Honduras, con 3,3 %; Guatemala, con 1,6 %, y El Salvador, con 1,2 %. En términos regionales, la inversión directa neta representó el 4,6 % del PIB de CARD, por encima del 3 % registrado en el primer semestre de 2025. El SECMCA destacó el fortalecimiento del atractivo de la región para los inversionistas extranjeros.