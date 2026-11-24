Por: Revistaeyn.com - Agencias

Microsoft dio máxima prioridad a una revisión de sus sistemas de ingeniería y de sus protocolos de respuesta a crisis tras la caída de Microsoft 365 del 12 y 13 de noviembre. La iniciativa, denominada internamente "Código Rojo", busca contener las interrupciones antes de que se propaguen y acelerar el restablecimiento del servicio, según memorandos revisados por la agencia Reuters y divulgados este martes 24 de noviembre.

Jason Henderson, presidente de Microsoft 365 Core, describió el episodio en un mensaje al personal como el de mayor impacto para los clientes en la historia de Exchange Online, el servicio de correo corporativo en la nube de Microsoft. Un portavoz de la compañía dijo que aplicar las lecciones de la caída, ahora es una prioridad para la dirección.

El informe final de Microsoft, fechado el 20 de noviembre, atribuye la interrupción a un defecto de Windows en una configuración específica de los servidores que daban acceso a Exchange Online.

El problema se manifestó cuando coincidieron tres condiciones: parte de la capacidad estaba fuera de servicio por mantenimiento, se redirigió tráfico de Teams a esos servidores y la demanda en Norteamérica alcanzó su pico. Al quedar servidores sin responder, la redistribución automática de la carga extendió el problema a otras regiones. La recuperación se prolongó por el tiempo que tomó identificar el defecto, desplegar la corrección y reiniciar los servidores afectados.

El impacto más severo se concentró en el correo. Muchos clientes quedaron sin acceso a sus buzones a través de Outlook y se retrasó la entrega de mensajes. También se vieron afectadas funciones de Teams, Copilot, SharePoint y OneDrive. Microsoft descartó un ciberataque y confirmó que todos los mensajes que quedaron en cola se entregaron. La afectación activa terminó el 13 de noviembre y la compañía cerró el incidente el 14, después de un período adicional de monitoreo.