Netflix apuesta por música y romance para explorar la realidad más allá de las series

El concurso musical 'Building The Band' abre el catálogo veraniego con un revolucionario formato, ya disponible en Netflix, que reta a los concursantes a formar bandas de música a ciegas, basándose únicamente en la compatibilidad vocal y musical.

"Todos nos metimos en la música para crear música. La gente no sabe realmente de dónde vienen las canciones, cómo se crean y qué se necesita para llevarlas del estudio a la radio. Este programa arroja luz sobre eso y te enseña a tener un gran respeto por las personas que hay detrás", precisa por su parte la compositora Sevyn Streeter.

A lo largo de esta serie documental puede apreciarse que no siempre se acierta: "Es arte, así que lo vamos descubriendo sobre la marcha", añade.

"Hay alguien en el mundo ahora mismo intentando adentrarse en la música y no necesariamente sabe cómo o intenta adentrarse y quizá no ha tenido éxito y puede ver que nosotros hacemos lo mismo", dice a EFE el productor Stephen Kirk, quien ha estado detrás de éxitos como 'Butter' de la banda de k-pop BTS.

Al inventario del gigante del entretenimiento, en busca de nuevos formatos para ofrecer un contenido diferente a otros ya en línea, como 'The Voice' ('La Voz') o Got Talent, se suma 'Hitmakers', que reúne desde finales de julio a los mejores compositores y productores de música de élite para grabar nuevas canciones que interpretarán artistas de renombre.

Junto a McLean, un panel de jueces compuesto por Nicole Scherzinger (Pussycat Dolls), Kelly Rowland (Destiny's Child) y el fallecido Liam Payne (One Direction) guían y evalúan las actuaciones a través de su vasta experiencia en exitosos grupos.

Más allá de la música, los experimentos para solteros que buscan a su media naranja o las parejas que ponen a prueba su amor, como 'Temptation Island' ('La Isla de las tentaciones'), se han popularizado en los últimos años y derivado en múltiples formatos como 'Love is Blind', 'Too Hot To Handle o 'Perfect Match'.

Con la tercera temporada recién salida del horno, 'Perfect Match' junta a partir de este fin de semana a todos los solteros icónicos de 'realities' pasados para competir en desafíos de compatibilidad con la esperanza de encontrar el amor.