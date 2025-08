Carlos Paiz Andrade: Se va un retailer legendario

Desde que ya no tenemos la empresa he notado que ha habido cambios en algunas empresas industriales o comerciales, que agregaron buenas prácticas en el trato con sus colaboradores y una que otra de esas innovaciones.

Tampoco teníamos demandas laborales, teníamos buena relación con la Inspección de Trabajo, ya que ellos llegaban a veces a hacer sus inspecciones en persona a las tiendas y al entrevistar al personal no encontraban omisiones de nuestra parte; el personal no tenía quejas ni del trato ni de las condiciones de trabajo. Siempre fuimos exactos al pagar las horas extra que correspondía y al valor que correspondía; nunca hubo una demora en el pago al personal, por ninguna causa.

También para la comunidad, se instituyó la Bienal de Arte Paiz y el Festival Internacional de Arte y Cultura Paiz en Antigua Guatemala, los cuales se realizaban en años alternos. El festival de Antigua tuvo mucha aceptación porque por primera vez vinieron a Guatemala diferentes óperas, además de cantantes muy conocidos como Plácido Domingo y Rafael Carrera, además de actos como el Ballet de Cuba, etc. En la Bienal de Arte se convocaba a concurso a los pintores nacionales en diferentes categorías y se premiaba y se exaltaba a los escogidos por un jurado variado de tres personalidades internacionales del arte y la música, y un representante de los artistas de Guatemala.

¿Cuáles son las experiencias –de vida y en los negocios– que lo han marcado y lo forjaron como hombre de negocios?

Recuerdo las iniciativas que tuvimos de crear nuevos formatos de tienda para atender a diferentes segmentos de la población, ya sea por ubicación o por nivel de ingresos. En una de éstas nos fue perfectamente bien, de eso voy a explicar más adelante; las que tuvimos que cerrar me sirvieron de mucha experiencia, sobre todo por el análisis de los errores que cometimos. Aprendimos, que uno se debe meter a los negocios que puede manejar bien y no a nuevas actividades que no conoce bien, que los estudios de mercado se deben hacer con más profundidad, y otras precauciones que se deben tomar. Esto marcó mi vida en el sentido que me hizo madurar en el negocio.