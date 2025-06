Récord: MrBeast es el primer youtuber en alcanzar los 400 millones de suscriptores

Por Agencia EFE

Jimmy Donaldson, más conocido por su seudónimo MrBeast, se convirtió en el primer youtuber en alcanzar los 400 millones de suscriptores.

"Hace una década, antes de mi gran éxito, todo el mundo me decía que estaba obsesionado (con YouTube) y que nunca lo lograría. A pesar de eso, me apasionaba crear contenido y me esforcé al máximo durante 7 años antes de que se empezaran a ver mis vídeos. Literalmente le dije a mi madre que prefería vivir como un indigente antes de dedicarme a cualquier otra cosa. El mayor regalo de la vida es poder despertar cada día con un propósito, y gracias a YouTube y a ustedes, lo tengo. ¡Gracias por los 400 millones!", escribió el veinteañero en X.