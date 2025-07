Inclusión financiera: fintech y banca tradicional

Por Claudia Contreras - Estrategia y Negocios

¿Cómo lograr más inclusión financiera en productos y servicios para las empresas? En El Salvador, “Bancoagrícola está corriendo pilotos con el sector agro para poder proporcionar créditos a los productores a través de una incorporación digital que está basado en sistemas blockchain”, apuntó Raúl Nava Salazar, Regional Lead Digital Innovation for Financial Services in LAC de IFC.

También habló de la necesidad de incorporar a más fintechs en transacciones transfronterizas, es decir, una transacción financiera que se realiza entre partes ubicadas en diferentes países.

Nava señaló oportunidades para que una empresa de fintech brinde servicios de factoraje a proveedores de Walmart, por ejemplo. “Si hay una empresa fintech en medio que proporciona una solución de factoraje, entonces el productor puede capitalizarse de una manera mucho más rápida”.