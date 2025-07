Empresarios guatemaltecos: la sostenibilidad es clave para la competitividad y el éxito empresarial

Los directivos también aseguraron que las reglas del juego empresarial han cambiado, y que la rentabilidad ya no es el único indicador de éxito. En el caso de CMI Capital, Crespo refirió que están convencidos de que el éxito empresarial ya no se mide solo por la rentabilidad, sino que va mucho más allá de eso. “Tiene que ver en dónde encontramos el punto óptimo para que -desde nuestra gestión empresarial- generemos valor para todos nuestros grupos de interés, y con esto me refiero, al gobierno, al estado, a las comunidades, a los clientes, consumidores, proveedores y colaboradores”, dijo.

Como una de las acciones realizadas con este enfoque sostenible, el CEO de CMI Capital resaltó que en 2021 CMI logró acceder a mercados internacionales a través de los bonos verdes para impulsar su plataforma de energía renovable, área en la que han tenido mucho éxito y aceptación. “Hoy el éxito empresarial está relacionado con la visión y el propósito de la compañía, en hacer las cosas bien e integrar a todos los grupos de interés, generando valor para todos ellos”, agregó.

Por su parte, Héctor Leal aseguró que Grupo Cayalá implementa un enfoque sostenible, con la firme convicción de que la rentabilidad y el propósito no son opuestos sino complementarios. “Hemos entendido que una estrategia de sostenibilidad a largo plazo, tiene retornos, mejora la relación con nuestros socios comerciales y proveedores, y genera valor, y ahí es donde nosotros nos capitalizamos”, explicó.