Spotify Wrapped 2023: puede agradecerte tu artista favorito

Incluso, además de darte la opción de compartir en redes sociales, podrás tener un agradecimiento por parte del artista que más has escuchado en 2023.

El Spotify Wrapped 2023 presenta estadísticas de uso de los usuarios de la plataforma, te indica la canción y géneros de música que más has escuchado a lo largo del año y el tiempo total de escuchas.

Artistas más reproducidos a nivel mundial

Taylor Swift

Bad Bunny

The Weeknd

Drake

Peso Pluma

Feid

Travis Scott

SZA

Karol G

Lana Del Rey

Canciones más reproducidas a nivel mundial

“Flowers” de Miley Cyrus

“Kill Bill” de SZA

“As It Was” de Harry Styles

“Seven (feat. Latto)” de Jung Kook

“Ella Baila Sola” de Eslabon Armado, Peso Pluma

“Cruel Summer” de Taylor Swift

“Creepin’ (with The Weeknd & 21 Savage)” de Metro Boomin, The Weeknd, 21 Savage

“Calm Down (with Selena Gomez)” de Rema, Selena Gomez

“Shakira: Bzrp Music Sessions, Vol. 53” de Bizarrap, Shakira

“Anti-Hero” de Taylor Swift

Álbumes más reproducidos a nivel mundial

Un Verano Sin Ti de Bad Bunny

Midnights de Taylor Swift

SOS de SZA

Starboy de The Weeknd

MAÑANA SERÁ BONITO de KAROL G

One Thing At A Time de Morgan Wallen

Lover de Taylor Swift

HEROES & VILLAINS de Metro Boomin

GÉNESIS de Peso Pluma

Harry’s House de Harry Styles