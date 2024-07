Ante la filtración de 10.000 millones de contraseñas, ¿cómo proteger la suya?

Si los datos de pago fueron almacenados por un servicio que experimentó una violación de datos, es mejor bloquear y volver a emitir una tarjeta para mayor seguridad. Normalmente, volver a emitir una tarjeta bancaria no requiere demasiado tiempo y esfuerzo, evitando así mayores inconvenientes.

Cuando se produce una violación de datos, lo primero que se recomienda al usuario es comprobar si su información se ha visto afectada. Las soluciones de seguridad modernas permiten la detección de datos filtrados y proporcionan alertas para mejorar las medidas de seguridad si es necesario. Además de los servicios internos, existen algunas fuentes públicas que podrían ayudar a detectar si se han filtrado datos personales o no.

Si no hay planes de continuar usando un servicio después de una fuga de datos, es recomendable eliminar la cuenta y solicitar la eliminación completa de todos los datos recopilados comunicándose con el soporte técnico o la dirección que figura en la Política de Privacidad. Este paso, que a menudo se describe en la sección “Sus derechos” de servicios legítimos, también puede revelar el alcance de la exposición de los datos.

• Cerrar de forma segura las cuentas no utilizadas

Una encuesta reciente realizada por Kaspersky reveló cuán fácilmente pueden verse comprometidas las cuentas sin 2FA y contraseñas seguras. Para proteger una cuenta del acceso no autorizado, se recomienda encarecidamente configurar 2FA. Esto se puede lograr recibiendo una confirmación por SMS, correo electrónico o utilizando una aplicación de autenticación o un administrador de contraseñas que genere códigos de un solo uso.

• No olvide la autenticación de dos factores (2FA)

• Comparta sólo el mínimo esencial de información personal en línea

Como las fugas masivas de servicios no son infrecuentes, se recomienda minimizar la información proporcionada a cualquier servicio. Al registrarse, no es necesario utilizar una dirección de correo electrónico principal: en su lugar, utilice una cuenta de correo solo para compras o servicios en línea. Además, si no es necesario, omita el nombre dar su nombre real y dirección residencial.