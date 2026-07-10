Bruselas acusa a Instagram y Facebook de tener un diseño adictivo

Por: EFE

El Ejecutivo comunitario considera que ambas redes sociales están violando la ley de servicios digitales (DSA), que obliga a las grandes tecnológicas a proteger a los menores ante el contenido que ven en internet, y podría multar a Meta (su empresa matriz) con hasta el 6 % de su facturación anual global si no corrige el diseño de sus plataformas.

Bruselas considera que las funciones de Instagram y Facebook "activan el ‘modo de piloto automático’ del cerebro, lo que contribuye a la creación de hábitos poco saludables y al uso compulsivo", según señaló en un comunicado.

Son las conclusiones preliminares a las que ha llegado la Comisión tras la investigación que inició en mayo de 2024, por la que el pasado mes de abril ya acusó a Meta de no tener medidas efectivas para prevenir que los menores de 13 años accedan a sus plataformas.

La Comisión señala que Meta no ha evaluado adecuadamente los riesgos del diseño adictivo de Instagram y Facebook por lo que las medidas que tiene en vigor para mitigarlos no son eficaces.

En concreto, cree que Meta ha ignorado la información disponible sobre la cantidad de horas que los menores pasan por la noche en ambas redes sociales y asegura que las herramientas de gestión del tiempo, incluidas las que se activan por defecto para los adolescentes, se puede desactiva "fácilmente".

El Ejecutivo comunitario considera que las herramientas de control parental "solo son efectivas" si los padres o tutores "poseen los conocimientos técnicos adecuados" y si dedican "tiempo y esfuerzo" a comprender su funcionamiento.