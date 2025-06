Filtradas más de siete millones de cuentas de Netflix, Disney+ y Prime Video

Por revistaeyn.com

Se detectó una filtración de cuentas de varios sistemas de streaming que evidencia los crecientes riesgos de seguridad digital asociados al consumo masivo de entretenimiento en línea.

Los expertos de Kaspersky identificaron más de 7 millones de cuentas comprometidas pertenecientes a plataformas de streaming como Netflix, Disney+, Amazon Prime Video, entre otras.

El equipo Digital Footprint Intelligence de la compañía analizó credenciales comprometidas vinculadas a los principales servicios de streaming (Netflix, Disney+, Amazon Prime Video, Apple TV+ y Max) y descubrió 7,035,236 casos en 2024. Estas credenciales no fueron robadas directamente de las plataformas, sino que fueron recolectadas como parte de campañas más amplias de robo de credenciales.

“Hoy en día, las plataformas de streaming no solo concentran millones de usuarios, sino también la atención de los cibercriminales. Las amenazas no siempre son visibles: basta con instalar una aplicación no oficial o hacer clic en una descarga sospechosa para que el malware comience a recolectar datos sensibles en segundo plano”, explica María Isabel Manjarrez, investigadora de seguridad en el Equipo Global de Investigación y Análisis para América Latina en Kaspersky.