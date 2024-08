Las inversiones tecnológicas generales reportaron una caída del 50 %

Por revistaeyn.com

Hace tres años, Boston Consulting Group (BCG) publicó su pronóstico para el mercado de la computación cuántica. Desde entonces, tanto la tecnología cuántica como su contraparte clásica han progresado de maneras inesperadas, alterando la trayectoria—aunque no la dirección general—de este mercado.

En su análisis actualizado “The Long Term Forecast for Quantum Computing Still Looks Bright”, BCG reafirma su proyección de que la computación cuántica creará entre US$450.000 millones y US$850.000 millones de valor económico a nivel mundial, manteniendo un mercado de US$90.000 millones a US$170.000 millones para proveedores de hardware y software para 2040.