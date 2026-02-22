Centroamérica & Mundo

Aerolíneas desvían y suspenden vuelos a Puerto Vallarta tras ola de violencia en México

Air Canada, United, Alaska y Delta cancelan o ajustan operaciones hacia el Pacífico mexicano tras los disturbios posteriores al operativo federal contra el líder del CJNG. Autoridades aeronáuticas aseguran que los aeropuertos siguen operando bajo protocolos de seguridad.

Por revistaeyn.com La crisis de seguridad desatada tras el operativo federal en Jalisco que culminó con la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, comenzó a impactar directamente la conectividad aérea del occidente de México. Varias aerolíneas internacionales cancelaron o desviaron vuelos hacia el Aeropuerto Internacional de Puerto Vallarta (PVR), mientras autoridades federales activaron protocolos de coordinación en terminales estratégicas. De acuerdo con la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC), algunas aerolíneas internacionales decidieron desviar operaciones con destino a Puerto Vallarta “con base en sus protocolos internos”, luego de incidentes registrados en las inmediaciones de los aeropuertos de Guadalajara, Puerto Vallarta y Tepic. La autoridad aclaró que las terminales continúan operando y que los Centros de Operaciones en Emergencias (COE) trabajan conforme a protocolos establecidos.

Cancelaciones confirmadas por aerolíneas

Según reportes de Reuters, varias compañías estadounidenses y canadienses suspendieron operaciones hacia Puerto Vallarta como medida preventiva: No hemos podido validar su suscripción. Se ha realizado su suscripción. Newsletter Suscríbase a nuestra newsletter para recibir nuestras novedades. Introduzca su dirección de e-mail para suscribirse Introduce tu dirección de e-mail para suscribirte. Ej.: abc@xyz.com SUSCRIBIRSE

Air Canada canceló temporalmente sus vuelos hacia PVR y pidió a sus clientes no trasladarse al aeropuerto si su vuelo no aparece confirmado como operando.United Airlines confirmó a Reuters la cancelación de sus vuelos hacia Puerto Vallarta.Alaska Airlines también suspendió operaciones desde y hacia ese destino.Delta Air Lines emitió alertas a pasajeros con vuelos programados hacia Puerto Vallarta y Guadalajara, advirtiendo posibles cambios o ajustes en itinerarios. Reuters señala que las cancelaciones responden al deterioro de la situación de seguridad en el estado de Jalisco y a los bloqueos carreteros registrados tras el operativo federal. Por su parte, AFP informó que la suspensión de vuelos se produce en un contexto de narcobloqueos, quema de vehículos y enfrentamientos armados en varios estados del occidente y norte del país, lo que generó alertas de seguridad internacionales y afectaciones en nodos turísticos clave como Puerto Vallarta.

Aeropuertos operan, pero con vigilancia reforzada

El Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP) aseguró que el Aeropuerto Internacional de Guadalajara (GDL) continúa operando sin cancelaciones generalizadas y bajo protección de la Guardia Nacional y la Secretaría de la Defensa Nacional. Según el operador, no se han registrado incidentes dentro de las instalaciones y la información viralizada en redes sociales responde a “psicosis” entre pasajeros más que a riesgos reales dentro de la terminal. En Puerto Vallarta, sin embargo, la mayoría de las operaciones internacionales fueron canceladas y también varias nacionales, aunque sin reportes de incidentes al interior del recinto aeroportuario.

Impacto terrestre y portuario

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) pidió a conductores evitar tramos carreteros en Jalisco, Michoacán, Nayarit, Guanajuato, Tamaulipas y Baja California debido a bloqueos y vehículos incendiados. En paralelo, la Administración del Sistema Portuario Nacional Manzanillo anunció la suspensión temporal de operaciones en el puerto, mientras que centrales de autobuses en Tampico, Toluca y Atlacomulco suspendieron corridas hacia destinos del occidente y noreste del país.

Turismo bajo presión