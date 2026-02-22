Presidenta de México pide “calma” tras muerte de capo narco

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, llamó este domingo a la población a mantenerse "en calma" , tras ser abatido Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, alias El Mencho, líder del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), que derivó en diversos bloqueos de carreteras y otras reacciones violentas en el país por parte de miembros de grupos criminales.

En un mensaje en redes sociales, la mandataria afirmó que existe "absoluta coordinación con gobiernos de todos los estados" y aseguró que, pese a los bloqueos y manifestaciones violentas, en la "mayor parte del territorio nacional" las actividades se desarrollan con "plena normalidad". "Debemos mantenernos informados y en calma", subrayó la mandataria.

Sheinbaum indicó que la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) reportó el operativo realizado por el Ejército y la Guardia Nacional, el cual derivó en diversos bloqueos y otras reacciones, y señaló que las redes oficiales del Gabinete de Seguridad informarán de manera permanente sobre la situación.

Asimismo, expresó su reconocimiento al Ejército, la Guardia Nacional, las Fuerzas Armadas y al Gabinete de Seguridad por su actuación.

* Información en desarrollo