Centroamérica & Mundo

Presidenta de México pide “calma” tras muerte de capo narco

A través de redes sociales, Claudia Sheinbaum dijo que existe coordinación con todos los gobiernos estatales para enfrentar la ola de violencia desatada tras el deceso del líder del Cartel Jalisco Nueva Generación.

  • Presidenta de México pide “calma” tras muerte de capo narco

    La Presidenta Claudia Sheinbaum aún no realizó ningún mensaje público y masivo a la población, más allá de lo expresado en redes sociales. (Foto: Archivo)
2026-02-22

Por: revistaeyn.com /Agencias

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, llamó este domingo a la población a mantenerse "en calma", tras ser abatido Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, alias El Mencho, líder del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), que derivó en diversos bloqueos de carreteras y otras reacciones violentas en el país por parte de miembros de grupos criminales.

Aerolíneas desvían y suspenden vuelos a Puerto Vallarta tras ola de violencia en México

En un mensaje en redes sociales, la mandataria afirmó que existe "absoluta coordinación con gobiernos de todos los estados" y aseguró que, pese a los bloqueos y manifestaciones violentas, en la "mayor parte del territorio nacional" las actividades se desarrollan con "plena normalidad". "Debemos mantenernos informados y en calma", subrayó la mandataria.

Sheinbaum indicó que la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) reportó el operativo realizado por el Ejército y la Guardia Nacional, el cual derivó en diversos bloqueos y otras reacciones, y señaló que las redes oficiales del Gabinete de Seguridad informarán de manera permanente sobre la situación.

Asimismo, expresó su reconocimiento al Ejército, la Guardia Nacional, las Fuerzas Armadas y al Gabinete de Seguridad por su actuación.

* Información en desarrollo

Redacción web
revistaeyn.com
Redacción digital

Sitio web de la Revista Estrategia & Negocios. La puerta a la realidad centroamericana para el mundo.

Seguridad
|
Presidenta Claudia Sheinbaum
|
México
|

12 ejemplares al año por $75

SUSCRIBIRSE