Alerta de EE.UU. por violencia en México: piden “quedarse en casa” en Jalisco y otros estados

Por: revistaeyn.com
La escalada de violencia registrada este domingo en varios estados de México llevó a Estados Unidos a emitir una advertencia urgente para que sus ciudadanos eviten salir y permanezcan resguardados en zonas bajo tensión, tras la operación federal que derivó en la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Medios internacionales reportaron que el aviso estadounidense se centró en Jalisco y se extendió a otros estados con reportes de actividad criminal, bloqueos y operativos en desarrollo.
¿QUÉ DICE LA ADVERTENCIA DE EE.UU?
De acuerdo con reportes de prensa que citan la comunicación diplomática, la Embajada de EE.UU. instruyó a sus ciudadanos a “shelter in place” (resguardarse) ante el despliegue de operativos y bloqueos con vehículos incendiados, además de incidentes armados en puntos estratégicos del estado de Jalisco, incluida la franja turística.
En paralelo, la cobertura en México ha dado cuenta de narcobloqueos, quema de unidades y enfrentamientos en distintos corredores del occidente, con impactos indirectos en movilidad y servicios.
CANADÁ SE SUMA: "SHELTER IN PLACE" EN PUERTO VALLARTA
El Gobierno de Canadá, en tanto, actualizó este 22 de febrero de 2026 su apartado de seguridad para México y advirtió sobre “violencia y bloqueos en el suroeste”, mencionando explícitamente a Jalisco (incluida Puerto Vallarta).
El aviso señala tiroteos con fuerzas de seguridad y explosiones, además de “disrupciones significativas” en transporte, incluyendo demoras y cancelaciones de vuelos.
El punto más sensible para la industria turística: Canadá afirma que hay una orden de resguardo vigente en Puerto Vallarta y que taxis y servicios tipo rideshare están suspendidos “hasta nuevo aviso”, recomendando mantener “bajo perfil”, monitorear medios y seguir instrucciones de autoridades locales.
EFECTO DOMINÓ: TURISMO Y CONECTIVIDAD BAJO PRESIÓN
La ciudad de Puerto Vallarta, uno de los polos turísticos del Pacífico, se convirtió en termómetro del impacto internacional: medios han reportado suspensión o afectaciones en servicios de transporte local y movimientos de viajeros, en un contexto donde el flujo de visitantes extranjeros es clave para la economía regional.
Aunque no todos los países han emitido avisos específicos por este evento en las últimas horas, varios mantienen recomendaciones de seguridad para México por riesgo de crimen organizado. En Europa, por ejemplo, el Reino Unido publica su guía de seguridad y restricciones por estados; España mantiene recomendaciones generales y pide mantenerse informado y contar con seguros.
* Información en desarrollo