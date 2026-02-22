Centroamérica & Mundo

Alerta de EE.UU. por violencia en México: piden “quedarse en casa” en Jalisco y otros estados

La Embajada de Estados Unidos emitió una alerta de seguridad para sus ciudadanos ante bloqueos, incendios y enfrentamientos en el occidente y norte de México. Canadá actualizó sus avisos y reportó una orden de resguardo (“shelter in place”).

Por: revistaeyn.com La escalada de violencia registrada este domingo en varios estados de México llevó a Estados Unidos a emitir una advertencia urgente para que sus ciudadanos eviten salir y permanezcan resguardados en zonas bajo tensión, tras la operación federal que derivó en la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Medios internacionales reportaron que el aviso estadounidense se centró en Jalisco y se extendió a otros estados con reportes de actividad criminal, bloqueos y operativos en desarrollo.

¿QUÉ DICE LA ADVERTENCIA DE EE.UU?

De acuerdo con reportes de prensa que citan la comunicación diplomática, la Embajada de EE.UU. instruyó a sus ciudadanos a "shelter in place" (resguardarse) ante el despliegue de operativos y bloqueos con vehículos incendiados, además de incidentes armados en puntos estratégicos del estado de Jalisco, incluida la franja turística. En paralelo, la cobertura en México ha dado cuenta de narcobloqueos, quema de unidades y enfrentamientos en distintos corredores del occidente, con impactos indirectos en movilidad y servicios.

CANADÁ SE SUMA: "SHELTER IN PLACE" EN PUERTO VALLARTA

El Gobierno de Canadá, en tanto, actualizó este 22 de febrero de 2026 su apartado de seguridad para México y advirtió sobre “violencia y bloqueos en el suroeste”, mencionando explícitamente a Jalisco (incluida Puerto Vallarta). El aviso señala tiroteos con fuerzas de seguridad y explosiones, además de “disrupciones significativas” en transporte, incluyendo demoras y cancelaciones de vuelos. El punto más sensible para la industria turística: Canadá afirma que hay una orden de resguardo vigente en Puerto Vallarta y que taxis y servicios tipo rideshare están suspendidos “hasta nuevo aviso”, recomendando mantener “bajo perfil”, monitorear medios y seguir instrucciones de autoridades locales.

