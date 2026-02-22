México. Operativo federal elimina al capo narco “El Mencho”; ola de violencia sacude al país

Centroamérica & Mundo

El Ejército mexicano confirmó que fuerzas federales abatieron este domingo a Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, alias El Mencho, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Por: revistaeyn.com / Agencias En un operativo realizado en Tapalpa, Jalisco, el capo narco fue gravemente herido por fuerzas federales, acción que desencadenó su muerte mientras era trasladado por vía aérea hacia la Ciudad de México. La ofensiva, ejecutada con apoyo de inteligencia militar y aeronaves de la Fuerza Aérea, también dejó otros seis presuntos criminales muertos y la detención de dos integrantes de la estructura criminal, además del aseguramiento de armamento pesado, incluidos lanzacohetes capaces de derribar aeronaves, informó la Secretaría de la Defensa Nacional de México, en un comunicado oficial.

VIIOLENCIA EN VARIOS ESTADOS

La confirmación del deceso desató de inmediato una violenta reacción del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). En Jalisco, bloqueos con vehículos incendiados, quema de negocios y enfrentamientos armados obligaron a las autoridades a activar el "código rojo" para proteger a la población y suspender servicios de transporte público en zonas afectadas. Reportes policiales y de prensa señalan que organizaciones criminales imitaron tácticas de terror al incendiar calles y negocios en Guanajuato, realizar bloqueos en Michoacán y Tamaulipas y confrontar a fuerzas de seguridad en diversas carreteras del país. También se registraron disparos y presencia de hombres armados en el Aeropuerto Internacional de Guadalajara, provocando pánico entre viajeros, mientras en Morelia, Michoacán, terminales de autobuses suspendieron operaciones ante la inseguridad.

REACCIÓN INSTITUCIONAL

El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, confirmó múltiples enfrentamientos en la región y exhortó a la población a permanecer en casa hasta que las fuerzas de seguridad restablezcan el control. La Secretaría de Defensa detalló que el operativo incluyó a fuerzas especiales de élite y que repelieron agresiones armadas que provocaron bajas entre los criminales, entre ellos El Mencho.

ALERTA DE LA EMBAJADA DE EE.UU.

En medio del clima de tensión, la Embajada de Estados Unidos en México emitió una alerta de seguridad para sus ciudadanos, señalando que los estados de Jalisco, Tamaulipas, Michoacán, Guerrero y Nuevo León están entre los más afectados por bloqueos viales y actividades delictivas relacionadas con el abatimiento de El Mencho. Se recomendó a estadounidenses extremar precauciones, evitar desplazamientos y permanecer resguardados hasta nuevo aviso.

¿QUIÉN ERA EL MENCHO?

Nemesi Rubén Oseguera Cervantes, de 59 años, fundó el Cártel Jalisco Nueva Generación a partir de los años 2000, convirtiéndolo en una de las organizaciones criminales más poderosas y violentas de México y con proyección internacional. Bajo su liderazgo, el CJNG se expandió a la mayoría de los estados del país y consolidó rutas de tráfico de drogas —incluido fentanyl— hacia Estados Unidos y otros mercados globales. El narcotraficante había sido blanco prioritario de las autoridades mexicanas y estadounidenses durante años, con una recompensa de hasta US$ 15 millones ofrecida por el Departamento de Estado de EE.UU. por información que condujera a su arresto o condena.

