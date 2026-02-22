Centroamérica & Mundo

Firman en India el mayor acuerdo histórico sobre IA: nace la Declaración de Delhi

La Cumbre de Impacto IA 2026 concluyó en Nueva Delhi con un marco ético global no vinculante que crea un “Trusted AI Commons”. Firmado por 86 países, el acuerdo impulsa el acceso a chips para países en desarrollo y fija prioridades en medicina, agricultura y empleo.

Por: revistaeyn.com Nueva Delhi fue este sábado escenario de un hito diplomático inédito en la historia tecnológica contemporánea. Tras cinco días de negociaciones y una clausura postergada por desacuerdos de último momento, 86 países y dos organizaciones internacionales firmaron la Declaración de Delhi, el mayor acuerdo internacional alcanzado hasta ahora sobre el desarrollo y gobernanza de la Inteligencia Artificial (IA). El documento, adoptado en el cierre de la Cumbre de Impacto IA 2026, establece un marco ético global para orientar el avance de una tecnología que, según líderes empresariales presentes en el encuentro, podría alcanzar niveles de “superinteligencia” en los próximos 24 meses.

"Promover una IA segura, fiable y sólida es clave para construir confianza y maximizar los beneficios económicos y sociales", señala el texto oficial difundido por el Ministerio de Electrónica y Tecnología de la Información de India. La declaración subraya además que "las decisiones que tomemos hoy moldearán el mundo impulsado por la IA que heredarán las generaciones futuras".

UN ACUERDO DESTRABAJO A ÚLTIMO MOMENTO

La firma del acuerdo estuvo en suspenso hasta el viernes por la resistencia de una docena de países. El desbloqueo se produjo cuando la redacción final especificó que las directrices adoptadas son “voluntarias y no vinculantes”, una cláusula que permitió sumar apoyos y consolidar el consenso. De acuerdo con reportes de agencias internacionales, esta precisión fue determinante para asegurar la adhesión de Estados Unidos, que había expresado reservas sobre posibles obligaciones regulatorias. El texto final logró así integrar a las principales potencias tecnológicas, incluidas Estados Unidos, China y la Unión Europea, junto a economías emergentes. Durante la cumbre, líderes como el primer ministro indio Narendra Modi, el presidente francés Emmanuel Macron y el mandatario brasileño Luiz Inácio Lula da Silva defendieron la necesidad de ampliar el acceso a la IA y evitar escenarios de concentración tecnológica o riesgos sistémicos.

LOS EJES CENTRALES DE LA DECLARACIÓN DE DELHI

El acuerdo contempla varios compromisos estructurales: Creación del “Trusted AI Commons”, un repositorio global donde los países compartirán protocolos, manuales y experiencias para prevenir fallas críticas en sistemas de IA.Carta de democratización tecnológica, orientada a facilitar que países en desarrollo accedan a chips y capacidades computacionales a precios considerados justos.Impulso a modelos de acceso abierto para aplicaciones en sectores estratégicos como salud y agricultura.Plan de contingencia laboral, enfocado en anticipar el impacto de la automatización masiva en los próximos cinco años. Medios indios como The Hindu y The Indian Express destacaron que el documento posiciona a India como actor central en la arquitectura de gobernanza global de la IA, al tiempo que enfatiza el equilibrio entre innovación, desarrollo económico y salvaguardas éticas.

