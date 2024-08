Autoridades hondureñas descartan cinco casos sospechosos de viruela del mono

”No hay ninguna transmisión, era varicela en uno (...), están bien, estables, ya se ha levantado el cerco epidemiológico, la cuarentena, porque ya está comprobado por laboratorio que no lo era, lo que no significa que no pueda llegar al país”, dijo Paredes a periodistas en Tegucigalpa.

La alta funcionaria hizo un llamamiento a toda la población del país a estar “atentos porque -la variante de mpox- es muy contagiosa y viaja rápido”. ”Nosotros vigilamos fronteras, pero cada ciudadano tiene que vigilar su comportamiento y los cuidados que debe tener”, subrayó.