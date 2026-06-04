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Blackstone pone freno a retiros de su fondo estrella: qué está pasando en el crédito privado

La mayor gestora de activos alternativos del mundo limitó al 5% los reembolsos de su fondo BCRED tras un aumento en las solicitudes de retiro. Lejos de reflejar una crisis de liquidez, la medida responde al diseño de estos vehículos de inversión y busca evitar ventas forzadas de activos en un momento clave para el mercado de crédito privado.

Por: Revistaeyn.com La decisión de Blackstone de limitar los retiros de su fondo de crédito privado BCRED generó atención en los mercados este jueves, pero los analistas coinciden en que el movimiento debe interpretarse más como una característica del modelo de negocio que como una señal de estrés financiero. La firma estadounidense informó que los inversionistas solicitaron retirar alrededor del 10% del patrimonio del fondo durante el segundo trimestre de 2026, duplicando el límite de recompra trimestral del 5% que estos vehículos suelen contemplar desde su creación. BCRED, que administra aproximadamente US$79.000 millones, es uno de los mayores fondos de crédito privado semilíquido del mundo y forma parte de una industria que ha crecido con fuerza durante la última década al ofrecer acceso a préstamos corporativos fuera de los mercados tradicionales. La medida coloca a Blackstone en línea con otros grandes actores del sector, como Partners Group, BlackRock, Blue Owl y Ares Management, que también han activado límites similares ante el aumento de solicitudes de reembolso por parte de inversionistas.

¿Por qué Blackstone limita los retiros?

La respuesta está en la naturaleza de los activos que posee el fondo. A diferencia de un fondo que invierte en acciones cotizadas o bonos con alta liquidez, los vehículos de crédito privado financian empresas mediante préstamos que suelen mantenerse hasta su vencimiento y que no cuentan con mercados secundarios profundos. Esto significa que vender rápidamente esos activos para atender retiros masivos podría obligar a aceptar descuentos importantes y perjudicar a los inversionistas que permanecen en el fondo. Por esa razón, los límites de recompra forman parte de la estructura original de estos productos. Blackstone explicó que el mecanismo busca equilibrar la liquidez para quienes desean salir con la protección de los rendimientos para quienes mantienen sus inversiones a largo plazo. "La estructura de BCRED es una característica fundamental, ya que los inversores intercambian cierta liquidez ocasional por una rentabilidad superior a largo plazo", señaló la firma.

Un cambio de comportamiento entre los inversionistas

La noticia también refleja una tendencia más amplia dentro de los mercados privados. Durante años, inversionistas de alto patrimonio incrementaron sus asignaciones a crédito privado atraídos por retornos superiores a los de los mercados tradicionales. Sin embargo, la volatilidad financiera de los últimos trimestres y la aparición de nuevas oportunidades en otros activos han impulsado mayores solicitudes de retiro. En el primer trimestre, Blackstone recibió solicitudes equivalentes al 7,9% del fondo y decidió satisfacerlas en su totalidad mediante una ampliación temporal del límite de recompra y aportes de capital de empleados de la propia firma. Esta vez optó por regresar al esquema habitual del 5%. Aun así, la gestora sostiene que la situación financiera del vehículo sigue siendo sólida. Según la compañía, los repagos de préstamos y los ingresos generados por la cartera continúan superando las recompras de acciones.

¿Por qué subieron las acciones de Blackstone?

Paradójicamente, mientras la noticia podría interpretarse inicialmente como negativa, el mercado reaccionó en sentido contrario. Las acciones de Blackstone avanzaron alrededor de un 8% durante la jornada, recuperando parte de las pérdidas registradas el día anterior tras conocerse restricciones similares en un fondo administrado por la suiza Partners Group. La razón principal es que los inversionistas esperaban cifras potencialmente peores. Los analistas destacaron que las solicitudes de retiro del 10% estuvieron dentro de los escenarios previstos y que la empresa transmitió señales tranquilizadoras sobre la calidad de sus activos y la evolución de los flujos de inversión. Además, Blackstone informó que las solicitudes de reembolso se moderaron durante la segunda mitad del período de recepción y señaló que la captación de recursos en otras estrategias de inversión privada ha comenzado a acelerarse nuevamente. La firma también destacó que las empresas financiadas por BCRED registraron un crecimiento promedio del 11% en EBITDA durante los últimos doce meses, un indicador que sugiere que la calidad crediticia de la cartera se mantiene estable.

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