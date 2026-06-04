Bitcoin enfrenta presión por tensiones geopolíticas y salidas de capital

Finanzas

El escenario internacional, especialmente el recrudecimiento de las tensiones entre Estados Unidos e Irán, ha contribuido a elevar la aversión al riesgo en los mercados financieros globales.

Por revistaeyn.com El mercado de las criptomonedas atraviesa uno de sus momentos más complejos de las últimas semanas. El bitcoin, el activo digital de mayor capitalización del mundo, inició la semana bajo una fuerte presión vendedora que lo llevó a acercarse a sus niveles más bajos de los últimos dos meses, en un contexto marcado por la incertidumbre geopolítica y una significativa retirada de capital institucional. La criptomoneda cayó hacia la zona de los US$65.000 y acumuló tres semanas consecutivas de pérdidas, reflejando un deterioro en la confianza de los inversionistas. El escenario internacional, especialmente el recrudecimiento de las tensiones entre Estados Unidos e Irán, ha contribuido a elevar la aversión al riesgo en los mercados financieros globales.

De acuerdo con Antonio Di Giacomo, analista senior de Mercado de XS.com, el conflicto geopolítico ha generado una migración de capital hacia activos considerados más seguros, mientras que los instrumentos con mayor volatilidad, como las criptomonedas, han quedado expuestos a una mayor presión de venta. “Los recientes intercambios de ataques y la falta de avances concretos hacia un acuerdo de paz han incrementado la aversión al riesgo en los mercados financieros globales. Este entorno suele favorecer a activos considerados refugio, mientras que instrumentos más volátiles, como las criptomonedas, enfrentan una mayor presión vendedora”, explicó Di Giacomo. La incertidumbre también ha impactado los mercados energéticos, con fluctuaciones en los precios del petróleo y preocupaciones sobre la estabilidad de las rutas comerciales internacionales. Este panorama ha llevado a muchos inversionistas institucionales a reducir su exposición a activos de riesgo. Uno de los indicadores más claros de esta tendencia ha sido la salida de recursos de los fondos cotizados en bolsa (ETF) vinculados a bitcoin. Durante las últimas tres semanas, estos productos registraron retiros superiores a los US$3,000 millones. Solo en la última semana las salidas rondaron los US$1,400 millones, el nivel más elevado desde finales de enero.