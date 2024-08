Brasil expulsa a la embajadora de Nicaragua en reciprocidad

El pasado 22 de julio, Lula contó que Ortega no le responde al teléfono luego que el papa Francisco le pidió en junio de 2023 que conversara con el dictador nicaragüense sobre el obispo de Matagalpa, monseñor Rolando Álvarez, quien permanecía en prisión desde agosto de 2022.

“Lo concreto es que Ortega no me atendió el teléfono y no quiso hablar conmigo. Entonces, nunca más hablé con él”, dijo Lula da Silva.

Lula asumió su primer mandato el 1 de enero de 2003 y se reeligió por un segundo período entre el 1 de enero de 2007 y el 1 de enero de 2011. Su tercer mandato (y vigente) comenzó el 1 de enero de 2023 y concluirá el 1 de enero de 2027.

Con información de La Prensa