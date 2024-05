Secretaría del SICA cumple seis meses acéfala

En junio de 2022, los presidentes del istmo aceptaron la candidatura de Werner Isaac Vargas Torres, un abogado con amplia experiencia en asuntos vinculados a la integración regional centroamericana. No obstante, la gestión del nicaragüense duró poco menos de año y medio, ya que “renunció” el 16 de noviembre de 2023.

Los motivos de la salida de Vargas se desconocen todavía. La dictadura se opuso, a finales de noviembre de 2023, a que el exsecretario general hablará en una reunión de cancilleres del SICA, en San Salvador.

El Gobierno nicaragüense envió, en noviembre de 2023, una nueva terna de candidatos, encabezada por Valdrack Jaentschke, un operador político del orteguismo, exencargado de negocios en Costa Rica; Violeta Irías, de la Procuraduría de Derechos Humanos; e Iris Montenegro, diputada del Frente Sandinista en la Asamblea Nacional.

“La terna de Ortega no ha sido considerada ni discutida aún. Han manejado la cosa de manera bilateral y no la han llevado a reuniones de ministros, además de que no ha habido muchas este semestre”, dijo un diplomático bajo anonimato a Confidencial.

“Es evidente —prosiguió—que no hay consenso para elegir a alguno de los tres nombres propuestos por Nicaragua. Sobre ese tema se hizo un silencio diplomático”.