Brasil: Lula es proclamado como candidato para un cuarto mandato

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El Partido de los Trabajadores de Brasil formalizó la candidatura del actual presidente para las elecciones presidenciales de octubre.

Por: Revistaeyn.com - Agencias El Partido de los Trabajadores (PT) de Brasil oficializó este domingo la candidatura del mandatario Luiz Inácio Lula da Silva para las elecciones presidenciales del próximo mes de octubre, en las que buscará un histórico cuarto mandato no consecutivo con la mayoría de las encuestas a su favor. Lula se presenta como defensor de la "soberanía" de Brasil frente al Estados Unidos de Donald Trump. "Quiero decir para toda la militancia de los partidos que están aquí: homologamos, oficializamos ahora. Lula, presidente; (Geraldo) Alckmin, vice", dijo el presidente del PT, Edinho Silva, en una entrevista previa a la ceremonia de proclamación, celebrada en el centro de convenciones Expo Center Norte, en São Paulo, el mayor colegio electoral del país, ante unos tres mil seguidores. Lula dijo que invertiría más en defensa. "Quiero estar preparado para que nadie invada este país para llevarse al presidente, como han invadido. Quiero estar preparado para la paz, no para la guerra", afirmó. "Quiero estar preparado para que nadie se atreva a tomarnos por tontos. ¿Está claro? Por eso es importante saber que necesitamos invertir en la defensa", insistió.

Séptima campaña presidencial para Lula

La convención partidaria abrió con la proyección de videos del presidente en actividades sociales y discursos de cuatro mujeres reivindicando a Lula, ante un público que alzaba banderas del PT y carteles con inscripciones como y "Quiero a Lula presidente" y "Brasil no se entrega". El evento selló la reedición de la alianza con el moderado Geraldo Alckmin como candidato a la Vicepresidencia, ante cientos de militantes, ministros y dirigentes del bloque oficialista, el movimiento Juntos por Brasil, conformado por el PT y otros seis partidos, entre los que se incluyen el Partido Socialista de Brasil, el partido Verde o el Comunista. A los 80 años, Lula encara la que será su séptima carrera a la Jefatura de Estado tras haber gobernado entre 2003 y 2010, y regresar al poder en 2023.

"Igual que con 30 años"