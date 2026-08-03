Costa Rica y Ecuador avanzan en la implementación de Acuerdo Comercial

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Ecuador se consolidó como el tercer destino de las exportaciones costarricenses de bienes hacia América del Sur y, durante 2025, el intercambio comercial bilateral alcanzó los US$123 millones.

Por revistaeyn.com Costa Rica y Ecuador dieron un nuevo paso en el fortalecimiento de su relación económica al celebrar la primera reunión de la Comisión Administradora del Acuerdo de Asociación Comercial, el máximo órgano encargado de supervisar la correcta administración, aplicación e implementación de los compromisos establecidos en el tratado. El encuentro fue encabezado por la ministra de Comercio Exterior de Costa Rica, Indiana Trejos, y el ministro de Producción, Comercio Exterior e Inversiones de Ecuador, Luis Alberto Jaramillo, quienes revisaron el desempeño de los flujos de comercio e inversión entre ambos países y coincidieron en la necesidad de continuar impulsando acciones que permitan aprovechar plenamente las oportunidades que ofrece el acuerdo.

Uno de los principales resultados de la reunión fue el avance en la implementación de los compromisos asumidos por ambas naciones. Durante la sesión se aprobaron decisiones relacionadas con los procedimientos de funcionamiento de la Comisión Administradora y con los mecanismos para la solución de controversias, elementos considerados fundamentales para brindar mayor seguridad jurídica y facilitar la ejecución del tratado. Además, los ministros exhortaron a los equipos técnicos de ambos gobiernos a mantener el trabajo conjunto para acelerar la puesta en marcha de las disposiciones pendientes y promover un mayor aprovechamiento del acuerdo por parte del sector productivo y exportador. La ministra Trejos destacó la relevancia estratégica de Ecuador para Costa Rica dentro de América del Sur y subrayó el potencial que aún existe para ampliar la relación económica entre ambos mercados.