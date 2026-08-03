Cómo fue la intervención conjunta de EE.UU. y Japón para defender al yen

Por: Revistaeyn.com - Agencias

"El viernes 31 de julio (...) el Ministerio de Finanzas de Japón, en coordinación con el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, intervino en el mercado chino para comprar yenes", afirmó Satsuki Katayama en un comunicado.

La responsable de las finanzas japonesas añadió que la medida, cuyo monto no reveló, se adoptó "en respuesta a la reciente volatilidad excesiva y los movimientos desordenados del yen".

"No dudaremos en realizar nuevas intervenciones coordinadas en el futuro", apostilló Katayama, tras destacar la "comunicación fluida" entre Tokio y Washington en esta cuestión. En una rueda de prensa posterior, la ministra de Finanzas destacó que se trata de la primera intervención monetaria conjunta entre EE.UU. y Japón desde 1998.

Los bruscos repuntes del yen el pasado viernes y sábado, que llevaron a la moneda japonesa a situarse en la franja media de las 157 unidades por dólar (frente a las más de 163 en las que se venía cotizando tras semanas de caídas) habían desatado las especulaciones de una intervención conjunta.

Analistas como el director de estrategia de mercado en Bannockburn Capital Markets, Marc Chandler, fijaron el volumen de la posible operación de estabilización en unos US$53.000 millones, monto que no ha sido confirmado por ninguna de las partes.

Por su parte, el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, afirmó en la red social X que apoya "firmemente las decisivas medidas monetarias y de mercado adoptadas por Japón para corregir la considerable infravaloración del yen#.

Bessent dio además un espaldarazo a las políticas fiscales de Takaichi, cuyo expansionismo fiscal ha desatado dudas en los mercados de bonos y ha provocado un debilitamiento del yen.

El secretario del Tesoro estadounidense afirmó que el Gobierno de la mandataria nipona "está entrando en una nueva e ilusionante fase de la Abenomic", como se conoce a las políticas económicas adoptadas desde 2013 por el ex primer ministro Shinzo Abe para sacar a Japón de la deflación y el estancamiento económico en los que llevaba sumido durante décadas.