Formalizan convenio de llegada de Air Europa a El Salvador

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Con la incorporación de Air Europa y la apertura del vuelo directo hacia Madrid, El Salvador fortalece su estrategia para ampliar su presencia en el mercado europeo y reforzar su posición como uno de los principales puntos de conexión aérea de la región.

Por revistaeyn.com El Salvador ampliará su conectividad aérea con Europa a partir de diciembre, luego de que el Gobierno oficializara la incorporación de Air Europa a la red de rutas internacionales del país mediante la apertura del vuelo directo entre San Salvador y Madrid, una conexión que busca fortalecer el turismo, el comercio y la llegada de inversiones. El convenio fue suscrito con la participación del presidente Nayib Bukele, quien respaldó la incorporación de la aerolínea española como parte de la estrategia para consolidar a El Salvador como un centro regional de conectividad y una puerta de entrada a Centroamérica.

La nueva ruta comenzará operaciones el próximo 17 de diciembre y contará con tres frecuencias semanales, eliminando la necesidad de escalas para los viajeros que se desplacen entre ambos destinos. La conexión facilitará tanto los viajes de turismo como los desplazamientos de negocios y el acercamiento de la diáspora salvadoreña residente en España. Los vuelos serán operados con aeronaves Boeing 787-8 Dreamliner, un modelo de fuselaje ancho diseñado para vuelos de larga distancia, reconocido por su mayor eficiencia en el consumo de combustible y por ofrecer estándares de comodidad acordes con las operaciones internacionales de Air Europa. La aerolínea, fundada en 1986, mantiene una red que supera los 55 destinos alrededor del mundo, por lo que la incorporación de San Salvador a su mapa de rutas representa una nueva opción de enlace entre Centroamérica y Europa.