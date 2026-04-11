Casa Blanca presenta el Arco del Triunfo diseñado para Washington

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La Administración del presidente Donald Trump hizo públicos los diseños del Arco del Triunfo que pretende construir en Washington y que forma parte de la serie de construcciones y remodelaciones que el mandatario ha dispuesto realizar en el marco del 250 aniversario de la Declaración de Independencia.

Por: EFE Los bocetos, elaborados por Harrison Design, fueron presentados por el Departamento del Interior y recogen una inscripción dorada con la frase "Una nación bajo Dios" en el arco, coronado por una estatua alada de la Dama de la Libertad y flanqueado en su base por estatuas de cuatro leones dorados. El arco, que tendría más de 75 metros, conmemoraría el 250 aniversario de Estados Unidos y se instalaría en una pequeña parcela entre el Monumento a Lincoln y el Cementerio Nacional de Arlington.

Expertos urbanistas y arquitectos alertaron sobre la distorsión que el monumento implicaría para la emblemática zona, ya que el arco tendría más del doble del tamaño del Monumento a Lincoln (de aproximadamente 30 metros de altura) y se alzaría también sobre el cementerio cercano, dejándolo sin vistas. Los planos serán presentados por la Administración ante la Comisión de Bellas Artes, formada por expertos cercanos a Trump que revisarán la propuesta el próximo jueves.