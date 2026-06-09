Mundial 2026 impulsará demanda de textiles deportivos en Latinoamérica

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El sector textil de la región enfrenta desafíos ante la competencia de productos importados de bajo costo, particularmente de Asia, y por la desaceleración de algunos segmentos manufactureros.

Por Agencia EFE El Mundial de la FIFA 2026, que organizarán México, Estados Unidos y Canadá, podría convertirse en un importante motor para la industria textil deportiva en Latinoamérica, un sector que busca capitalizar el aumento del consumo asociado al fútbol y consolidar tendencias como la innovación y la sostenibilidad. La expectativa llega en un momento clave para la industria textil, según la Cámara Nacional de la Industria Textil (Canaintex), un sector que en México genera más de 400.000 empleos directos y 1,2 millones indirectos, aporta cerca del 3 % del PIB manufacturero y alrededor del 1 % del PIB nacional.

México se mantiene además como uno de los principales exportadores de textiles y confecciones hacia Norteamérica gracias al Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). Según cifras de la Secretaría de Economía, estas exportaciones superaron los US$9.000 millones en 2024. Sin embargo, el sector enfrenta desafíos ante la competencia de productos importados de bajo costo, particularmente de Asia, y por la desaceleración de algunos segmentos manufactureros. En este contexto, la celebración del Mundial representa una oportunidad para fabricantes, proveedores y marcas vinculadas al deporte. "Casi que puede duplicar estacionalmente la demanda del textil en el mundo y en la región", afirmó Héctor Pérez, directivo de la firma textil Lafayette, al referirse al efecto que suele generar una Copa del Mundo sobre producción de materiales para uniformes, ropa deportiva y mercancía para aficionados.