EXCLUSIVO E&N/ ¿Puede la empresa reducir la pobreza y, a la vez, fortalecer su negocio?

Por: Norma Lezcano - Revistaeyn.com

La pobreza multidimensional se está convirtiendo en un tema de negocio.

Durante décadas, la relación entre empresa y pobreza pareció sencilla: generar empleo era considerado el principal aporte del sector privado al desarrollo.

Sin embargo, una nueva corriente de pensamiento —respaldada por organismos internacionales, escuelas de negocios y empresas líderes de Centroamérica— plantea que esa ecuación ya no alcanza para explicar los desafíos del presente.

Hoy, un número creciente de organizaciones está incorporando una pregunta que hasta hace pocos años parecía ajena a la estrategia corporativa: ¿qué ocurre cuando los colaboradores tienen empleo formal, pero continúan enfrentando barreras en educación, salud, vivienda, conectividad, cuido familiar o estabilidad financiera?

La respuesta es cada vez más evidente. Esas carencias no sólo afectan la calidad de vida de las personas; también repercuten sobre la productividad, el compromiso, la permanencia del talento y la resiliencia de las empresas.

A partir de esta realidad, el concepto de pobreza multidimensional está ganando espacio en la agenda empresarial de la región. El enfoque propone medir y comprender las distintas privaciones que enfrentan las personas, más allá del ingreso económico, para diseñar intervenciones capaces de generar desarrollo sostenible y, al mismo tiempo, fortalecer el desempeño organizacional.

La discusión está evolucionando rápidamente. Ya no se trata de programas de asistencia o iniciativas filantrópicas aisladas. Tampoco de acciones vinculadas únicamente a reputación corporativa. El debate actual gira alrededor de cómo las empresas pueden utilizar datos, métricas e innovación social para identificar oportunidades de desarrollo humano que generen valor compartido.

Costa Rica se ha convertido en uno de los laboratorios más avanzados del mundo en esta materia. Empresas como BAC, Grupo Purdy, FIFCO, Auto Mercado y otras organizaciones han comenzado a medir dimensiones de bienestar de sus colaboradores y sus familias para orientar decisiones estratégicas. Los resultados muestran reducciones significativas en indicadores de pobreza multidimensional y mejoras en variables vinculadas al desempeño organizacional.