¿Fin de una era? Estados Unidos deja de acuñar monedas de un centavo

La administración Trump ordenó a la Casa de la Moneda de EEUU que elimine gradualmente las monedas de un centavo.

Por revistaeyn.com Tras dos siglos de existencia, el centavo estadounidense experimentará una desaparición por llegar a la categoría de basura en la economía moderna. Eso sí, a pesar de su desaparición, el centavo seguirá siendo de curso legal. Se cumple la petición. El presidente Donald Trump ordenó dejar de acuñar centavos a principios de este año, atacándolos como una moneda demasiado cara de acuñar. El año pasado, cada centavo costó casi cuatro centavos producir, un esfuerzo que pierde dinero y que para algunos críticos ilustró perfectamente el despilfarro federal. Es por eso que la Casa de la Moneda de los EEUU acuñará el miércoles los últimos centavos en Filadelfia, desarrollados por primera vez en 1793.

“Durante demasiado tiempo, los Estados Unidos han acuñado centavos que literalmente nos cuestan más de 2 centavos”, escribió Trump en una publicación en redes sociales de febrero en medio del Super Bowl. El Departamento del Tesoro "estima que hay 300.000 millones de centavos en circulación, lo que supera con creces la cantidad necesaria para el comercio", dijo en un comunicado la Casa de la Moneda. Con la decisión, se espera ahorrar 56 millones de dólares al año cancelando la producción de centavos.

EL DETRÁS DE LA SALIDA DEL CENTAVO DE CIRCULACIÓN EN EEUU

Sin embargo, la decisión de Trump de eliminar el centavo está causando dolores de cabeza entre los minoristas que aún dependen de la moneda para dar cambio exacto a los clientes. Cuatro estados –Delaware, Connecticut, Michigan y Oregón– así como numerosas ciudades, incluidas Nueva York, Filadelfia, Miami y Washington, requieren que los comerciantes entreguen el cambio exacto, según la Asociación Nacional de Tiendas de Conveniencia (NACS).

LO QUE HAY QUE SABER DEL PENNY