Construir sin seguro puede paralizar obras millonarias en Costa Rica

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Mapfre Costa Rica destaca que entre las coberturas más importantes para este tipo de desarrollos figuran los seguros todo riesgo construcción, la protección ante eventos catastróficos y la responsabilidad civil.

Por revistaeyn.com Los proyectos de construcción enfrentan múltiples amenazas que pueden poner en jaque su continuidad en cuestión de horas. Desde inundaciones y deslizamientos hasta errores estructurales o robos de materiales, cualquier imprevisto puede traducirse en pérdidas millonarias para desarrolladores e inversionistas. Ante este panorama, especialistas advierten que construir sin una adecuada cobertura de seguros puede comprometer no solo la viabilidad de las obras, sino también miles de empleos y recursos financieros.

De acuerdo con expertos de Mapfre Costa Rica, los riesgos asociados a la construcción han cobrado mayor relevancia en un contexto marcado por fenómenos climáticos cada vez más intensos, mayores exigencias financieras y elevados costos de operación. La ausencia de mecanismos de protección puede desencadenar retrasos prolongados, sobrecostos e incluso la cancelación definitiva de proyectos. “Los proyectos de construcción sin un seguro adecuado quedan totalmente expuestos a riesgos que pueden comprometer seriamente su viabilidad”, afirmó Armando Sevilla, director Comercial de Mapfre Costa Rica. Según la aseguradora, entre las amenazas más frecuentes para las obras en el país se encuentran las lluvias intensas, inundaciones, deslizamientos y sismos. También se registran problemas relacionados con fallas estructurales, errores de diseño, deficiencias en la ejecución de trabajos y colapsos parciales. Estos eventos pueden obligar a las empresas a destinar recursos extraordinarios para reparaciones y recuperación de daños. El impacto económico de un siniestro no se limita a la infraestructura afectada. Cuando un proyecto carece de respaldo asegurador, las compañías deben asumir los costos con recursos propios, lo que puede afectar su liquidez, retrasar cronogramas y generar incumplimientos contractuales.